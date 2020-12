Korona zmanjšala razlike na vrhu

V vseh petih najmočnejših nogometnih ligah v Evropi se je pošteno zakuhalo. Branilci naslovov so v tem koronskem obdobju ranljivi. Juventus, PSG, Bayern in Real Madrid malo pred polovico sezone niso vodilni, se je pa na vrh lestvice premier league v izdihljajih tekme proti Tottenhamu zavihtel Liverpool. Jose Mourinho pa ni mogel ostati tiho ...



»Izgubila je boljša ekipa,« je Portugalec med stiskom roke prišepnil kolegu Jürgnu Kloppu, ki pa se seveda ni strinjal. Mourinho je šel še dlje in zbodel tudi večnega tekmeca Pepa Guardiolo, ki je ob koncu tekme Manchester Cityja proti West Bromwich Albionu (1:1) nadlegoval četrtega sodnika in od njega zahteval, naj podaljša sodnikov dodatek. »Če bi jaz prijel tablo, bi bil naslednjo minuto izključen,« je siknil Mourinho, ki ni mogel prekiniti obupne statistike Tottenhama na gostovanjih pri Liverpoolu. Na zadnjih 26 tekmah je doživel 17 porazov in 8 remijev ter zmagal samo enkrat, maja 2011, ko je bil na klopi Harry Redknapp.



Za Mourinha vse od prve dobe pri Chelseaju (2004–2007) velja, da v vsakem klubu najboljši rezultat doseže v svoji drugi sezoni, v tretji pa gre po navadi krivulja navzdol in se konča z bridkim slovesom. Tako je bilo v Interju, s katerim je v drugi sezoni osvojil tako serie A kot ligo prvakov (2010), nakar se je čez noč preselil k Real Madridu, kjer je v drugi sezoni osvojil la ligo (2012). V drugi eri pri Chelseaju je spet v drugi sezoni postal prvak (2015) in pri Manchester Unitedu je v drugi sezoni rdeče vrage pripeljal na drugo mesto, preden se je začelo spet vse podirati ... Zdaj je njegova druga sezona pri Tottenhamu, ki se zdi resen pretendent na naslov, a njegove ambicije so na Anfieldu dobile močan udarec, ko je Andy Robertson v 90. minuti izvedel popoln strel iz kota in je Roberto Firmino z glavo zadel v polno za 2:1.

Ali Milan popušča?

Podobno tesno je v vseh drugih prvenstvih, v Italiji je še vedno presenetljivo na vrhu Milan, vendar je njegov remi pri Genoi (2:2) izkoristil mestni tekmec Inter Samirja Handanovića z zmago na derbiju z Napolijem (Lukaku 11-m) in se približal na točko zaostanka, tretji je po 1:1 proti Atalanti (Josip Iličić ni igral) prvak Juventus, ki mu grozi, da bo po devetih letih izgubil primat.



Kakšna gneča je na vrhu šele v Španiji, kjer so Atletico z Janom Oblakom, Real Sociedad in Real Madrid poravnani pri 26 točkah. Sezono je dodatno začinila Barcelona, ki je po preobratu premagala dotlej vodilni Sociedad (2:1; Alba, de Jong) in zmanjšala zaostanek za vodilnimi na šest točk. »Barcelona se bo vrnila tja, kamor sodi,« je odleglo trenerju Ronaldu Koemanu.



V Nemčiji se ve, kam sodi Bayern, ampak še ni tam. Bayer ne popušča in je točko pred njim, jutri bo soočenje vodilnih v Leverkusnu, Leipzig Kevina Kampla pa bi se lahko z domačo zmago proti Kölnu zavihtel prek obeh. Na las podobna zgodba je v Franciji, kjer je jasno, kje je po vložku mesto PSG, a tudi on zaostaja za Lillom za točko, v nedeljo pa bo gostoval na skrajnem severu.