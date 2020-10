Korona ogroža Rogličev nastop na Vuelti

Pričakovati je bilo, da bo protikoronski kolesarski mehurček, ki je vzdržal na Touru, prej ali slej popustil. To se je zgodilo ob začetku drugega tedna Gira, ki je pomenil slovo za dve ekipi, Mitchelton Scott, pri kateri se je s potrjeno okužbo Simona Yatesa začela epidemija v karavani, in Jumbo Visma, ki se je umaknila, potem ko je bil eden od osmih pozitivnih na testiranjih njen kolesar Steven Kruijswijk. Če sta na Touru po pozitivnih koronskih testih morala karavano zapustiti le peščica spremljevalcev ekip in direktor dirke Christian Prudhomme, ki se je po tednu dni karantene vrnil, je stanje v Italiji, kjer od slovenskih kolesarjev nastopata le Domen Novak in Jan Tratnik (oba Bahrain McLaren), precej slabše. Yatesova okužba pred dnevi je bila nič kaj obetavna napoved za testiranja ob ponedeljkovem prostem dnevu in zle slutnje so se potrdile. Poleg Kruijswijka so bili pozitivni tudi Michael Matthews iz ekipe Sunweb, štirje člani spremljevalnega osebja Yatesove ekipe Mitchelton Scott ter po en spremljevalec ekipe Ag2r in Ineos. Ekipa Mitchelton Scott se je po skupno kar petih okužbah po dogovoru s prireditelji takoj umaknila z dirke, bolj je presenetila odločitev Jumba Visme. Nizozemci so bili do sebe strožji, kot to velevajo pravila. Sunweb je kljub Matthewsovi okužbi ostal na dirki, Jumbo Visma se je zaradi Kruijswijka umaknila. Najbolj odgovorna odločitev »To je najbolj odgovorna odločitev. V ekipi imamo pozitivnega kolesarja, s katerim smo bili vsi v stiku. Pogledati je treba tudi na to, kaj se je zgodilo z ekipo Mitchelton Scott, začelo se je z enim pozitivnim, zdaj so bili že štirje. Na prvem mestu je zdravje naših kolesarjev in spremljevalcev. Naš odhod je tudi v interesu dirke, okužba bi se lahko širila, naš umik je najbolj varen za nas in za nadaljevanje Gira,« je umik z dirke komentiral Addy Engels. Športni direktor ni želel špekulirati, kaj se bo dogajalo v nadaljevanju Gira in kaj bo z Vuelto, ki naj bi se začela 20. oktobra. Ta bi lahko spet bila v središču pozornosti slovenskih ljubiteljev kolesarstva, saj se obeta nastop lanskega zmagovalca Primoža Rogliča. Zasavski zvezdnik uradno še ni potrdil starta v Irunu, vendar se ta čas v okolici Monte Carla pripravlja nanj. Zdaj je bolj kot njegova želja po branjenju rdeče majice pod vprašajem izvedba dirke. Epidemiološko stanje v Španiji je slabše kot v Italiji, veliko pa je odvisnega tudi od tega, kako se bo položaj razvijal na Giru.



Nekateri že pozivajo k prekinitvi, zaradi zdravstvenega tveganja in tudi zaradi vprašljive vrednosti zmage na dirki, ki sta jo morala zaradi koronavirusa zapustiti že dva kandidata za rožnato majico. Prireditelji pravijo, da bodo vztrajali do konca. »Številka pozitivnih testov je relativno nizka, verjamemo, da bomo dirko izpeljali do konca. Resda izgubljamo pomembne kolesarje, vendar je glavno, da pridemo do Milana. Ne vidim razloga, da bi se dirka ustavila. Že pred naslednjim dnevom premora bomo opravili nova testiranja. Že danes bomo ponovno testirali kolesarje iz ekip, v katerih so bile težave,« je dejal direktor Gira Mauro Vegni, ki mu preglavic ne povzroča le koronavirus, temveč tudi zasneženi prelazi, na katere naj bi se karavana podala v naslednjih dveh tednih.