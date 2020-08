Korona futsalu ne pride do živega

Predaval finski selektor

Superpokal je bil minulo soboto odigran v okviru Dneva slovenskega futsala, kjer je slovenskim trenerjem predaval hrvaški strokovnjak in finski selektor Mićo Martić.

Vsi delajo in vlagajo

Kar 176 dni je zavoljo koronavirusa minilo od zadnje futsalske tekme v 1. SFL. Post klubov na uradnih tekmah je trajal od 6. marca do minule sobote, ko so na Vrhniki Litijani po zmagi proti Dobovcu z 8:6 prišli do devetega futsalskega superpokala. Vse skupaj je bila dobra generalka pred skorajšnjim začetkom 26. sezone v 1. SFL, ki se z uvodnim krogom v desetčlanski ligi začne v petek. »Pohvaliti moram obe ekipi, tekma je bila vrhunska. Prepričan sem, da so uživali vsi tisti, ki so iz vrhniške dvorane spremljali prenos tekme. Na tem mestu čestitke obema klubskima upravama, tako Dobovcu kot Litiji, ki sta bili zelo aktivni in sta poskrbeli, da bomo v Sloveniji uživali v vrhunskem futsalu,« je kakovost izpostavil trener LitijeLitija je sicer igralsko iz Hrvaške v Slovenijo vrnila reprezentanta, iz neposrednega konkurenta Dobovca so pripeljali, iz škofjeloškega Stripyja. Temu so dodali izredno kakovost, ki jo predstavljajo Španecter Brazilcain. Dobovec je doživel manj sprememb, a je ob prej omenjenem Totoškoviču ostal še brez, ki se seli v elitno italijansko ligo v dres ekipe AcquaeSapone Futsal. Dobovec je bil dejaven predvsem na hrvaškem tržišču, saj ga pozna njegov trener. Pripeljal je izkušenega, ki je nazadnje igral v praški Sparti, ekipo pa je okrepil tudi»Luka in Tihomir sta prinesla individualno kakovost, a se bomo morali tako mi kot onadva potruditi, da jo bomo vključili v prid celotnega moštva. Lovimo se še, potreben bo čas. A če dobiš štiri gole, o zmagi na superpokalu ne moreš razmišljati,« je novinca in stanje v najboljši ekipi minulih sezon ocenil, standardni član Dobovca.Se pa Čeh, tudi reprezentant Slovenije, veseli sezone. »Dobovec je pred štirimi leti naredil korak naprej in začel vlaganja v futsal. Tu je Litija, ki temu sledi in tudi želi biti še boljša od nas. Tudi drugi ne bodo sedeli križemrok in so že začeli več vlagati in trenirati. Zdaj je že jasno, da za nas ne bo lahkih tekem. To ni dobro za nas, je pa dobro za ligo, priljubljenost futsala,« Žiga Čeh realno gleda v novo sezono. Drugi ne počivajo. Ambiciozen projekt z mladimi igralci () in s hrvaškim trenerjemso postavili na Ptuju, Oplast iz Kobarida se je sistematično lotil dela z mladimi v futsalski akademiji.Bronx Škofije že nekaj zadnjih let dominira v mlajših selekcijah, ki jih kot boter podpira tudi nogometni reprezentant. Ambiciozna sta tudi novinca v ligi: FK Dobrepolje bo ob 10-letnici zaigral v novi dvorani v Vidmu Dobrepolju, v ŠD Mlinše so priprave začeli 27. julija. Svojo računico ima tudi vrhniški Siliko z mlado gardo inna klopi. Ob tem velja opozoriti še na KMN Tomaž Šic Bar in Sevničane, ki jih vnovič kot trener vodi, ki je naredil izjemno kariero v Italiji.