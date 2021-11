Koprski obrambni steber Domžalčan

Koper je prvak prve polovice, Maribor je bil prvič na kolenih pod taktirko začasnega trenerja Radovana Karanovića. Krivec za takšen razplet na vrhu so nogometaši Mure, ki v 18. krogu 1. SNL v dobro voljo niso spravili le sebe, temveč tudi Koprčane. Presenetljivi vodilni so v apokaliptičnih razmerah zablesteli z učinkovitostjo in zrelostjo ter taktično prilagodljivostjo.

Žan Žužek je že v minuli sezoni opozoril nase, v tej pa je nepogrešljiv mož v obrambi jesenskega prvaka Kopra. FOTO: FC Koper

Mož odločitve v Spodnji Šiški Maks Barišić je že stalnica jeseni in z goli tudi igralec, ki ga ni mogoče spregledati. V ozadju pa imajo Koprčani še en nesporni steber, obrambnega Žana Žužka. Ob njem in Maksu je tretji član hrbtenice čvrstih Koprčanov Ivan Borna Jelić Balta.

Žužek, Domžalčan (24) in nekoč reprezentant v vseh mlajših kategorijah, blesti v »napačni« vlogi. V Koper je prišel, ko je bil ta še v 2. SNL, ker je imel pri takratnem domžalskem trenerju Simonu Rožmanu vlogo rezervista.

»Želel sem si, da bi čim več igral, a mi je trener povedal, da bom imel bolj ali manj vlogo rezervista. Ko sem se na pobudo Gorana Šukala (nekdanji slovenski reprezentant, op. p.) sestal s predsednikom Kopra Antejem Gubercem, sem takoj sprejel ponudbo. Tudi v Domžalah so mi šli na roko in uslišali moje želje, ki so bile povezane s čim več igralnimi minutami. Odšel sem brez zadržkov in prijateljsko,« je selitev iz Ljubljanske kotline na Obalo pojasnil takrat še zadnji zvezni igralec.

Prva Liga Telemach Koper 18 11 3 4 32:21 36 Maribor 18 10 3 5 28:21 33 Bravo 18 7 6 5 16:12 27 Olimpija 16 8 3 5 20:16 27 Mura 17 6 7 4 23:23 25 Domžale 18 6 5 7 24:26 23 Celje 17 6 3 8 19:21 21 Aluminij 18 4 6 8 17:25 18 Tabor 18 4 4 10 17:19 16 Radomlje 18 4 4 10 20:32 16

»Prestop med srednje branilce je sprožila poškodba enega od soigralcev. Mislim, da je bilo v 3. krogu, ko mi je trener Miran Srebrnič rekel, da se bom poskusil v vlogi štoperja. Poglejte, kam me je ta posrečena odločitev pripeljala,« je povedal Žužek in potrdil ideale domala vsakega trenerja, da ima na voljo branilca, ki izhaja iz zvezne vrste.

»Nekaj bo že na tem, usposobljeni smo za igro z žogo v nogah in kombinatoriko. Meni se je res vse izšlo, a je tudi res, da sem v tej preobrazbi moral spremeniti marsikaj. Zdaj sem bolj odločen, čvrst in predvsem bolj previden. Prilagodil sem se,« je opisal raznolikosti, ki so ga iz igralca z reprezentančnim potencialom v zvezni vrsti spremenile v kandidata za branilsko reprezentančno zasedbo.

Za Žana je vendarle pomembnejša sedanjost, ki ima nekaj skupnih točk iz minule sezone, na katerih Koprčani sestavljajo uspešno poglavje v tej sezoni.

Po Tottenhamu padel še Maribor Izid 18. kroga 1. SNL – Mura: Maribor 3:1 (Žan Karničnik 25., Tomi Horvat 30., Amadej Maroša 89.; Robert Voloder 32.)

»Stabilnejši smo. To je osnovna razlika. Glede na to, kako igramo in kako smo samozavestni, ne verjamem, da bi se nam lahko spomladi ponovil padec kot v minuli sezoni. Všeč mi je tudi, kako razume nogomet in kakšen slog igre neguje trener Zoran Zeljković. Vidi se, da je igral tudi sam. Naredili smo korak naprej, ampak še vedno smo na polovici,« pomirja pred evforijo skromni Domžalčan, ki po malem že razmišlja, da se bo nekoč morda preselil v Koper, kjer mu družbo dela dolgoletna srčna izbranka, Domžalčanka in študentka Kaja.