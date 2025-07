Kopitar o reprezentanci, akademiji in presenečenjih: »Najbolj me je ganil glas moje Neže«

Počitniški Bled v teh dneh ponuja vrvež ob jezeru, a zdaj prav prijetno ohladitev ponuja tudi prenovljena ledna dvorana, kjer Anže Kopitar, naš z naskokom najbolj uveljavljeni hokejist, ter nekdanji reprezentančni kapetan Tomaž Razingar že desetič doslej prirejata hokejsko akademijo. Z edinim slovenskim akterjem v NHL smo se ozrli tako k temu projektu kot tudi sezoni, državni reprezentanci in počitniških dneh v domovini. Pred vami je že 20. sezona v NHL, kakšen je spomin na prejšnjo in vnovič v uvodnem kolu končnice poraz z Edmontonom? »Občasno se spomnim na to, v tisti 4. tekmi je dejansko ...