Kopitar & Co. z eno nogo že v zahodnem polfinalu

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so s slovenskim kapetanom Anžetom Kopitarjem na čelu skoraj do zadnjega trepetali za svoj nastop v končnici NHL, zdaj pa so že na pragu polfinala zahodne konference. Z včerajšnjim uspehom v gosteh nad favoriziranimi igralci kluba Edmonton Oilers, od katerih so bili po podaljšku boljši s 5:4 (1:0, 2:1, 1:3; 1:0), so si namreč na stežaj odprli vrata v četrtfinale boja za Stanleyjev pokal.

Od napredovanja jih loči le še ena zmaga, ki jo bodo poskušali doseči že danes ponoči (po srednjeevropskem času ob 4.00) pred svojimi navijači v Staples Centru oziroma Crypto.com Areni, kakor se zdaj imenuje znamenita dvorana v Los Angelesu. Da so si kralji trdno odločeni priigrati zaključni plošček v Edmontonu, je bilo mogoče soditi že po njihovih mrkih obrazih med čakanjem na to, da so jih spustili z verige na led. Nemudoma so prevzeli pobudo in zavladali v nabito polnem Rogers Placeu.

Že v četrti minuti so po izjemnem strelu Kanadčana Troya Stecherja prešli v vodstvo, da niso ničesar pripravljeni prepustiti naključju, pa je v uvodni tretjini kazalo že razmerje v strelih 16:5. Ki se v nadaljevanju kljub izenačenju Troyevega rojaka Zacka Kassiana (v 23. minuti) ni bistveno spremenilo. Z goloma Šveda Adriana Kempeja (30., po Kopitarjevi podaji) in Kanadčana grško-gvajanskega rodu Andreasa Athanasiouja (34.) so hokejisti iz Los Angelesa v zadnjo tretjino vstopili z izidom 3:1, prednost dveh zadetkov (4:2) pa so imeli še sedem minut in pol pred koncem tekme.

Zlati gol je zabil Kempe

Toda nato je – kot že velikokrat prej – stvari v svoje roke prevzel Leon Draisaitl ter dvakrat (53. in 56.) matiral gostujočega vratarja, Američana Jonathana Quicka (skupaj 24 obramb); prvič v obdobju, ko je imelo domače moštvo igralca manj na ledu. Nemški zvezdnik je tako poskrbel za izenačenje, z njim pa – ker se izid do konca rednega dela tekme ni več spremenil – za podaljšek, v katerem je več kot 18.000 domačih navijačev že po vsega 72 sekundah s sijajnim samostojnim prodorom utišal veliki junak dvoboja Kempe.

»To je bila zelo pomembna zmaga, s katero smo si izdatno okrepili samozavest. Toda nismo še na cilju, čaka nas še veliko dela,« je opozoril 25-letni Šved. Kopitar je tokrat na ledu prebil dobrih 22 minut, v tem času pa proti domačemu čuvaju mreže Miku Smithu, ki je zbral 38 obramb, sprožil štiri strele, ki niso zadeli želenega cilja. Slovenski as je s podajo za Kempejev prvi zadetek v statistiko vpisal eno točko, skupno pa je v letošnji končnici pri treh (1 + 2), s katerimi na lestvici strelcev deli 66. mesto. Mimogrede: z desetimi točkami (3 + 7) je na vrhu Kanadčan Cale Makar iz moštva Colorado Avalanche, ki se je kot prvo uvrstilo v polfinale (zahodne) konference, potem ko je s 4:0 v zmagah odpravilo Nashville Predators. Piko na i bodo zdaj poskušali postaviti tudi kralji, ki bodo naredili vse, da bodo v noči na petek izkoristili prednost domačega terena.

Kljub včerajšnjemu uspehu Todd McLellan, trener Los Angelesa, ni bil povsem zadovoljen s predstavo svojih varovancev. »Če bomo igrali tako kot tokrat, to ne bo dovolj za zmago. Odpraviti moramo določene napake in se še izboljšati,« je poudaril 54-letni Kanadčan.