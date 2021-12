Koper za vse, Olimpija za prvaka

Še 90 minut loči nogometaše Kopra, da naslovu najboljših po prvi polovici prvenstva dodajo še naslov vodilnih v jesenskem delu prvenstva. Vse neznanke lahko razblinijo na današnji prvi tekmi 19. kroga 1. SNL na zanje zelo zahtevnem gostovanju v Kidričevem. V drugi sobotni tekmi bo Mura gostila Tabor, tretja, večerna, pa bo štajerski derbi v Celju. Jutri bosta zaznamovala derbija Ljubljanske kotline, velikih v Domžalah in malih v Spodnji Šiški.

Prva Liga Telemach Koper 18 11 3 4 32:21 36 Maribor 18 10 3 5 28:21 33 Olimpija 16 8 3 5 20:16 27 Bravo 18 7 6 5 16:12 27 Mura 17 6 7 4 23:23 25 Domžale 18 6 5 7 24:26 23 Celje 17 6 3 8 19:21 21 Aluminij 18 4 6 8 17:25 18 Tabor 18 4 4 10 17:19 16 Radomlje 18 4 4 10 20:32 16

Kidričevo: Aluminij-Koper (sobota, sodnik Bojan Mertik, 15): Koprčani so v prejšnjem kolu strli Bravov oreh, zdaj jih čaka še en trd tekmec. Aluminij je jeseni proti Koprčanom osvojil štiri točke in je še korak bližje podobi, ki je pila kri vsem favoritom. A Primorcev ni vrgel s tira niti šišenski bazen.

Murska Sobota: Mura-CB24 Tabor (Dejan Balažič, 17): Prvaki so ujeli šampionski ritem, Ante Šimundža pa najboljše fante, ki jih vodi kot na igralni konzoli. Sobočane je, kot kaže, nemogoče ustaviti, še posebno za Sežance, ki so sezono začeli z zmago v Fazaneriji, zdaj pa so razstreljeni po nizu devetih tekem brez zmage.

Celje: Celje - Maribor (Rade Obrenović, 20.15): Obe moštvi potrebujeta točke, še bolj pa vzdušje, v katerem vsi verjamejo v boljši jutri. Eni in drugi se v tem še iščejo, le da so bili Mariborčani še pred enim tednom res prepričani, da so v zaletu. Celjani so s Simonom Sešlarjem že bili na poti v vrhu, a so v Domžalah dvakrat stopili na bananin olupek. Kaj je realnost, prvi niz ali drugi?

Ljubljana: Bravo-Kalcer Radomlje (nedelja, Božo Kondić, 13): V prvem dejanju sezone so bili Radomljani boljši, zdaj so lahko le srečnejši. Kolikor toliko usposobljeno igrišče zmanjšuje možnost presenečenja, če bo dvoboj na bazenu ali njivi, pa se Šiškarjem lahko zalomi. Mnenje domačega trenerja Dejana Grabića o igranju tekem v Stožicah je smiselno le, če bodo upravljavci sposobni vzdrževati zelenico na primerni ravni. Ampak tudi v cvetličarstvu velja, da kakovost stane. Te pa na tem področju nima MOL.

Domžale: Domžale-Olimpija (Mihael Antić, 17): V kakšni zasedbi bo igrala Olimpija? Tega do včeraj in morda niti do jutri še ne bo vedel trener Dino Skender, ki ga ne čaka prijeten konec leta. Ve zgolj, da stanje ni najboljše. Bo pa finiš sezone vsaj tekmovalno vznemirljiv. Forma in splošno vzdušje postavljata Domžalčane v vlogo velikih favoritov, če upoštevamo epidemiološka pravila, po katerih Ljubljančani do srede niso smeli imeti moštvenih treningov. Sicer ni veliko neznank, Olimpija mora na zadnjih treh prvenstvenih tekmah osvojiti vse točke za bitko za prvaka, četudi s poživitvenim odmerkom. Morda še na zaostali tekmi z Muro. V zakulisju se trudijo, da bi jo Ljubljančani in Sobočani odigrali že letos, takoj po zadnjem, 20. kolu. Vprašanje je le, kdo se bolj zavzema za tak scenarij, Olimpija ali Mura?