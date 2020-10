Konec nepremaganosti pri številki 125

Iranec največji tekmec

Beli na potezi

Carlsen - Tari, Norway Chess 2020. Kako je svetovni prvak atraktivno zaključil partijo v svojo korist?

REŠITEV:

1.Te8 Dxe8 2.Dh6+ Kg8 3.Dxg6+ Kh8 (3…Lg7 4.Sf6+ itd.) 4.Sf6 1:0 Če se želi rešiti pred matom na polju g8, se mora črni posloviti od svoje dame, ko pristane v povsem brezupni poziciji.

Po dveh letih, dveh mesecih in desetih dneh ter 125 odigranih partijah je svetovni prvakdoživel poraz v partiji standardnega šaha. Rekordni niz nepremaganosti v zgodovini šaha na najvišji ravni je v petem krogu superturnirja šesterice Norway Chess v Stavangerju prekinil najboljši poljski igralec. Poraz je toliko bolj presenetljiv, saj je bil norveški šampion po dobrem začetku že v samostojnem vodstvu, medtem ko je njegov nasprotnik s tremi porazi ob le enem remiju preživljal pravo nočno moro.Prav težki trenutki Poljaka so Carlsena morda kljub črnim figuram spodbudili k zelo ostri in tvegani igri. Ob prehodu iz odprtja v srednjo igro je žrtvoval kmeta in nato kmalu tudi kakovost, z napadom na nasprotnikovega kralja pa je imel še vedno dovolj nadomestila. Pozicija je bila zelo zahtevna, in ko je Carlsen zamudil pravi trenutek za aktiviranje dodatnih napadalnih sil, se je njegov napad zaustavil. Duda je ostal s precejšnjo materialno prednostjo, katere realizacijo mu je močno oteževalo pomanjkanje časa za razmišljanje. Kljub nekaj dramatičnim trenutkom je Poljak vendarle prišel do velike zmage nad prvakom, po kateri je tudi v nadaljevanju turnirja zaigral bolje in se tako izkopal iz krize.Konec izjemnega in težko ponovljivega niza Carlsena ni pretirano iztiril. Dudi se je v povratni partiji z belimi figurami oddolžil s hitro in prepričljivo zmago, ki jo je nadgradil še z drugo zmago proti rojakuv standardni partiji in protiv podaljšani igri. Pred zaključkom turnirja je tako spet v najboljšem izhodišču, da pride do tretje turnirske zmage na domačem prizorišču.Njegov spodrsljaj je najprej izkoristil Armenec, ki se je po zmagi nad Caruano s črnimi figurami začasno zavihtel v vodstvo, a se tam po slabem nadaljevanju ni obdržal dolgo. Kot največji in praktično edini tekmec prvaku za končno zmago se je tako presenetljivo izkazal komaj 16-letni. Je v izjemni formi, kar potrjuje dejstvo, da je po osmih krogih od desetih edini, ki še ni doživel poraza v standardni partiji.S črnimi figurami je bil v podaljšani igri zelo blizu tudi zmagi nad Carlsenom, ki pa se je srečno izvlekel, potem ko Firouzja ni pravočasno odigral svoje poteze in mu je potekel čas za razmišljanje. Mladenič tako za prvakom zaostaja za točko in bo imel v današnji povratni partiji bele figure.