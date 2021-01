Končno je lahko užival tudi Luka Dončić

V prvih štirih nastopih v 75. prvenstvu lige NBA je bil Luka Dončić trikrat najučinkovitejši strelec, dvakrat najboljši skakalec in vselej prvi podajalec Dallasa, a ga je spremljala ocena, da je daleč od vrhunske forme. V oči je zlasti bodel komaj 43,8-odstotni izkoristek metov iz igre, za tri točke le 2:21 ali 9,5 odstotka. V pravem trenutku pa je vsaj delno naravnal desnico in ob začetku njegove tretje sezone pod ameriškimi obroči proslavil prvo zmago nad Miamijem z Goranom Dragićem na čelu (93:83).



Uvodna tedna prvenstva sta prinesla veliko nenavadnih izidov, saj so bila moštva zelo nestanovitna. Dallas je denimo izgubil z branilci naslova LA Lakers s 23 točkami razlike, v naslednjem nastopu v Los Angelesu ugnal zasedbo LA Clippers z 51 točkami prednosti, nato pa v domači dvorani klonil proti Charlottu z 19 točkami razlike. Podobni pretresi so se dogajali Miamiju, saj se je po polomu z Milwaukeejem s 97:144 že 24 ur pozneje oddolžil istemu tekmecu s 119:108, na gostovanju v Teksasu pa je hitro padel v črno brezno. Zaostajal je že s 37:61, v prvem polčasu dvoboja pa je zmogel le 31 točk, najmanj v zadnjih štirih letih, in metal za tri točke 0:14. Od leta 1996, ko so začeli redno spremljati takšne statistične zanimivosti, se mu ni primerilo nekaj podobnega.



Pravega ritma ni ujel niti Dragić, saj je zbral 10 točk s skromnim metom (za dve točki 3:5, za tri 0:6, prosti meti 6:6), 5 skokov in 7 asistenc v 29 minutah. Še bolj nerazpoložen je bil najdražji Miamijev zvezdnik Jimmy Butler, ki je ob vrnitvi po poškodbi gležnja prispeval le dve točki z metom iz igre 0:6, prvi strelec moštva pa je bil Bam Adebayo z 19 točkami. Pri Dallasu je primat pri vseh treh ključnih prvinah pripadel Dončiću: na parketu je prebil 36 minut ter zbral 27 točk (za dve 6:12, za tri 3:10, prosti meti 6:9), 15 skokov in 7 asistenc. »Luka je odigral celotno prvo in tretjo četrtino, saj želim, da bi znova začutil noge pred nadaljevanjem dolge sezone. Prepričan sem, da bo kmalu igral vsaj tako dobro, kot je v prejšnji sezoni, saj trdo vadi. Po porazu s Charlottom je ostal v dvorani še dobre pol ure in pilil met,« je pojasnil Dallasov trener Rick Carlisle.

Napredek mu ni španska vas

Luka Dončić se strinja: »Na prvih tekmah sem imel nenehno občutek, da imam utrujene noge, kar pa ni izgovor. Zelo očitno je, da bi moral igrati veliko bolje. Toda star sem 21 let in ob začetku tretje sezone v ligi NBA imam veliko prostora za napredek. Vsak dan bom vadil in sčasoma bodo meti našli pot skozi mrežico.« Ob dveh zmagah in treh porazih Dallasa je bilo njegovo povprečje 24,4 točke s 43,2-odstotnim metom iz igre, 7,6 skoka in 6,4 asistence. Za primerjavo: v rednem delu prejšnje sezone se je izkazal z 28,8 točke ob 46-3 odstotnem metu (za tri 31,6), 8,1 skoka in 9,4 asistence, v končnici prvenstva pa z 31 točkami s 50-odstotnim metom (za tri 36,4 %), 9,8 skoka in 8,7 asistence na tekmo.



Krivulja potrebnega napredka torej za Ljubljančana ni španska vas, res pa je, da mu tudi Pirenejski polotok, na katerem je preživel kar šest let kot up madridskega Reala, ni ravno tuj. »Ljubitelji košarke veliko pričakujejo od mene, kar ima dobre in slabe plati. Nenehno čutim pritisk, toda hkrati mi prija pričakovanje ljudi, da lahko nenehno igram na zelo visoki ravni,« priznava Luka Dončić in ne skriva, da se je med igranjem za slovensko reprezentanco na evropskem prvenstvu 2017 veliko naučil od Gorana Dragića. In v petem soočenju z Miamijem je prišel tudi njegov trenutek.