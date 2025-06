Končnica tudi Dončiću kaže pot do sanj in težko pričakovanega prstana

»Le redkim se ponudi priložnost, da živijo svoje sanje. Moje so se izpolnile,« je s pokalom za prvaka lige NBA v rokah žarel Shai Gilgeous-Alexander. Oklahoma City Thunder je težje od pričakovanj strla odpor Indiane in zaokrožila brezhibno sezono, hkrati pa tekmecem pokazala pot do vrha najboljše košarkarske lige na svetu. Grom v Oklahomi bo v prihodnje odmeval še bolj glasno, zato bo tudi Luka Dončić iz rokava moral stresti še kakšnega asa, če se želi vrniti v boj za prstan. Potrpežljivost in dolgoročna vizija, odliki vodstva Oklahome in poraženih finalistov Indiane, v Los Angelesu ne prideta v poštev.

Letošnja pravljična zgodba Indiane brez srečnega konca nas uči, da moštvo za ustvarjanje zmagovalne kemije potrebuje predvsem čas.

Za nevtralne ljubitelje košarke čez lužo je bila nedavna končnica paša za oči, Indiana je spisala malo verjetno pravljico, ki se je s strgano Ahilovo tetivo nenavadnega zvezdnika Tyresa Haliburtona končala na krut način tik pred vrati raja. Namesto (morebitne) šampionske penine je Haliburton na berglah in objokan odšel na operacijo, po kateri ga bomo na igrišču videli šele čez dolgih 18 mesecev. »Ko je Tyrese obležal, se nam je strlo srce. Grozen konec sezone,« ni ovinkaril trener Rick Carlisle, poškodba pa je zasenčila tudi zasluženo zmagovito noč igralcev Oklahome.

V njihovi garderobi ni eksotičnih karakterjev, ki zbujajo zanimanje javnosti – druga violina Jalen Williams je po tekmi sploh prvič pil alkohol, dva zaboja piva v slačilnici sta ostala nedotaknjena -– a zato toliko bolj glasno govorijo na igrišču. Gilgeous-Alexander je v minulih devetih mesecih zrežiral eno najboljših sezon v osmih desetletjih lige NBA: postal je MVP rednega dela, najboljši strelec končnice, MVP finala – in prvak lige. Vse to pred svojim 27. rojstnim dnem!

Shai Gilgeous-Alexander je naziv MVP potrdil z naslovom prvaka. FOTO: Jerome Miron/Reuters

»Podporno osebje« Oklahome je še mlajše, ekipo še nekaj let loči od predvidenega vrhunca, z mojstrovinami generalnega menedžerja Sama Prestija sploh ne presegajo plačilne kapice, kar je za šampionsko moštvo v NBA sila redek pojav. S polno vrečo izborov v prihodnjih letih nabora imajo dovolj možnosti za osvežitev in prilagoditve, če bi jih razvoj igre ujel na levi nogi. Zato se je težko izogniti oceni, da bo druga polovica desetletja v znamenju groma, prevlada Oklahome se je šele dobro začela.

Pelinka išče zlato jajce

Tekmeci zato z nelagodjem pogledujejo proti poletnim mesecem in prihajajoči sezoni, Oklahoma je že danes na stavnicah razred pred ostalimi, kljub dejstvu, da liga še nikoli ni bila tako izenačena, v zadnjih sedmih letih smo dobili sedem različnih prvakov. Letošnja finalista sta dokazala, da v ligi NBA naslove znova osvajata obramba in dolga klop, ne več ad-hoc skupaj zbobnani zvezdniki, kot je veljalo v dobi velike trojke LeBron James-Dwayne Wade-Chris Bosh v Miamiju in desetletju, ki je sledilo. V razpletu zdaj že minule sezone se veliko lekcij skriva tudi za Luko Dončića in Los Angeles Lakers.

Novi lastniki so prek Los Angeles Dodgers močno povezani s Kalifornijo in dobro vedo, kaj zlato-vijolični šov pomeni za meko šovbiznisa ob Pacifku. Roke menedežerja Roba Pelinke naj bi bile glede trošenja denarja bolj proste, a mimo novih pravil, ki v praksi uvajajo zacementirano zgornjo dovoljeno mejo plačne mase, s čimer se denimo v Bostonu ali pri Golden State Warriors v minulih letih ob gradnji šampionskega ansambla niso ukvarjali, ne gre.

Kdaj bo čas za LA Lakers 2.0?

Pelinka bo zato potreboval zlate roke, da iz starajočega se Jamesa in Dončića iztisne največ in hkrati izboljša obrambo. Luka je spomladansko opozorilo vzel sila resno, slovenski zvezdnik v vrhunski telesni formi bi bil za Lakers največja okrepitev, vse ostalo pa ostaja na mizi.

V Los Angelesu iščejo vsaj centra in dobro obrambno naravnano krilo, seznam želja je še precej daljši. Letošnja pravljična zgodba Indiane brez srečnega konca nas uči, da moštvo za ustvarjanje zmagovalne kemije potrebuje predvsem čas. Los Angeles bo moral preskakovati več stopnic naenkrat, da v izdihljajih Jamesove kariere morda še ujame zadnji vlak in prvega zvezdnika generacije še enkrat odpelje na vrh, preden ključe franšize dokončno zaupa Ljubljančanu. Iz slovenskega zornega kota si lahko le želimo, da v tranzicijskem obdobju ne bo splavalo po zlu preveč Dončićevih sezon.