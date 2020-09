Komenda je postala bela, pikčasta in rumena

Med predzadnjo in zadnjo etapo kolesarke dirke po Franciji, katere vrh sta letos krojila dva Slovenca, dva rojaka in vendarle konkurenta, so bila čustva v domovini zelo mešana: »Včeraj je bilo kar hudo, moja partnerica je bolj navijala za Rogliča, bil je šok,« je pred nedeljsko zaključno vožnjo povedal Robert iz Kranja, ki je s svojo partnerico prikolesaril do najbolj znanega krožišča v Komendi.Gre za krožišče, ki so ga v rumeno pobarvali po sobotni zmagi Tadeja Pogačarja, in ima v svoji sredini lipo. Župan Komende Stanislav Poglajen nam pove, da je lipa precej starejša tudi od njega: »Ko smo postavljali to krožišče, ...