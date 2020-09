Kolumbijsko zavezništvo proti Slovencem

Druga zmaga Caleba Ewana

Primož Roglič (Jumbo Visma) si je v 11. etapi Toura lahko vendarle privoščil miren dan v rumeni majici. Na 167,5 km dolgi poti proti Poitiersu je karavana na vso moč začela vrteti pedale šele v zadnjih 30 km (da previdnost ni bila odveč, je potrdil grd padec in odstop španskega kolesarja Astane Iona Izagirreja). Po pričakovanjih je prišlo do sprinterskega obračuna, v katerem je zmago slavil Avstralec Caleb Ewan (Lotto Soudal), ki je bil najboljši že v 3. etapi. Luka Mezgec (Mitchelton Scott) je zasedel 8. mesto. V skupnem seštevku ni sprememb, Roglič je 21 sekund pred Eganom Bernalom (Ineos), Tadej Pogačar (UAE) je 7., 44 sekund za rojakom v rumeni majici.

Bernal se zanaša na ekipo

»Samo dva milijona nas je, vendar smo vsi vrhunski športniki,« jebolj za šalo kot zares odgovoril na vprašanje, ki ga je v zadnjih dneh slišal že neštetokrat. Kako si razlaga slovensko kolesarsko eksplozijo z njim v rumeni majici inkot najbolj vročim kolesarjem pirenejskih etap. Prevlada Slovencev na Touru pa kajpak ni po godu tekmecem ta čas vodilnega 30-letnega Kisovčana in sedmouvrščenega 21-letnega Komendčana, ki sta zasenčila tudi številne kolumbijske ase.Kar štirje so v prvi deseterici skupnega seštevka, na 2. mestu je(Ineos), na 5.(Arkea), na 6.(Education First) ter na 9.(Astana), vendar nihče med njimi še ni dobil etape na letošnji dirki, medtem ko sta slovenska šampiona slavila vsak po eno zmago v 4. in 9. etapi. Predvsem sta v Pirenejih Kolumbijcem izmaknila sloves, na katerega so najbolj ponosni, da so najboljši kolesarski hribolazci na svetu. Da bi si ga povrnili, zdaj predlagajo narodnostno zavezništvo, čeprav so kot Roglič (Jumbo Visma) in Pogačar (UAE) tekmeci, ki dirkajo vsak za svojo ekipo. »Resda smo vsak v svoji ekipi in imamo vsak svoje interese, vendar bi se na cesti lahko dogovorili za sodelovanje,« je za spletno stran Cycling Weekly povedal Lopez, ki je bil na lanskem Giru tudi »žrtev« enega od preveč zagretih Rogličevih navijačev, ki se mu Kolumbijec ni mogel izogniti in je pristal na tleh.»To bi se lahko zgodilo v zadnjem delu Toura, ko bo položaj že bolj jasen. Zdaj je dirka za vse nas še povsem odprta. Morda nihče drug tega ne namerava storiti, vendar ne bi imel nič proti kolumbijskemu zavezništvu. Rogliču in Pogačarju gre zelo dobro, vseskozi se govori, da smo Kolumbijci najboljši v klance, vendar se kolesarstvo spreminja in nekatere ekipe so zelo močne. Vidimo, da Roglič ni izjemen le v klanec, temveč tudi v vožnji na čas. To bo zanj velika prednost pred izrazitimi gorskimi specialisti,« je dodal Lopez.Zamisli o kolumbijskem zavezništvu je prikimal tudi Quintana, nad njo pa ni posebno navdušen lanski zmagovalec Toura Egan Bernal, ki pri rojakih doslej ni opazil velike želje po sodelovanju. »Nenavadno se mi zdi, da Nairo govori o zavezništvu. Ničkolikokrat sem že napadel, šel je za mano, ko sem mu dejal, da je čas za menjavo pri narekovanju tempa, pa mi ni priskočil na pomoč. Pri njem sem opazil predvsem to,« o iskrenosti rojakov dvomi Bernal, ki se bo raje zanesel na pomoč moštvenih kolegov iz Ineosa, ki je pod sedanjim in nekdanjim imenom (Sky) slavil sedem zmag na zadnjih osmih Tourih.Ta čas pa najbolje kaže Rogliču in Pogačarju, ki sta pokazala največ v prvih gorskih etapah. Lopez se še vedno nadeja zasuka v prid Kolumbijcev: »Kar smo videli doslej, je le začetek. Dirka je še povsem odprta, pred nami je še veliko bitk. Uran in Bernal sta med favoriti, oba lahko končata na odru za zmagovalce. Roglič in Pogačar sta ta čas res najmočnejša, vendar bomo videli, v kakšno smer bo šla dirka.«