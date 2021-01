Koleno je na srečo ostalo celo

Kitzbühel in Crans Montana Podaljšani smučarski konec tedna, od danes do nedelje, pripada tekmovalni karavani v hitrih disciplinah. Za moške je napočil osrednji smukaški spektakel zime v Kitzbühlu na Tirolskem, kjer pa letos seveda ne bo takšnega praznika zaradi posebnih ukrepov proti koronavirusu. Smučarke bodo tekmovale v Crans Montani.

Če bi se, naša 29-letna alpska smučarka, ozrla za slabo leto v preteklost na Zlato lisico 2020, bi se ji prikazal na obrazu nasmeh. Takrat je namreč v Kranjski Gori z zelo lepo predstavo zasedla 6. mesto. Letos je bila zgodba drugačna. Močne bolečine v kolenu so ji pokvarile prvi dan, na drugem veleslalomu je nato v nedeljo sploh ni bilo. Toda danes se bo vrnila k treningu na snegu, ne gre za hujšo poškodbo, po temeljitem pregledu se ji je od srca odvalila skala, kot jih je precej v hribih njene domače Zgornje Savinjske doline.»Drži, res takrat vse skupaj ni bilo v redu. Veselila sem se tekme na domačem snegu, upala na boljše smučanje kot v zadnjih tednih, pa me je ustavila ta bolečina. Toda zdaj sem si res oddahnila ob izvidih pregleda z magnetno resonanco, ki je razkrila zgolj to, da je koleno pritisnilo na kosti v sklepu, zato me je v soboto in nedeljo bolelo. Ne gre za nič strganega, sezono lahko nadaljujem.«»Res je bilo tako, odšla sem na vrh smučišča, med ogledom proge pa se vendarle sprijaznila, da nastop po tej progi, ki zares zahteva vrhunsko tekmovalno počutje in zbranost, ne bi bil dobra odločitev. Razbolela bi si koleno naslednji dan, bila bi slabe volje in še bolj zaskrbljena.«»Pravzaprav v temelju ni bila trda, temveč je bila na prav zahteven način pripravljena in zato resen preizkus za vsakogar. Ni bilo kaj, tako sem že v nedeljo prestala magnetno resonanco, želela sem si biti kar najhitreje na jasnem, za kaj gre. Sledili so dnevi počitka in umirjene vadbe, ob tem koncu tedna pa bom spet trenirala in se pripravljala za torkov veleslalom na Kronplatzu.«»Seveda je tako kot pri vseh v smučarski karavani tudi pri meni to prvenstvo posebej podčrtano. Želela bi si dober trening prenesti na tekmo, menim, da sem v tem primeru vedno sposobna za uvrstitev med najboljših deset v veleslalomu.«»Do konca sezone bom razmišljala le o smučanju. Drugače bi bilo pretirano naporno. Ko bo napočila pomlad, se bom lotila sklepnega dela naloge in jo nato, verjamem, kmalu tudi končala.«