Kolegi svetujejo Lovru, kdaj in koliko naj pove

Ob svojem ognjenem krstu na novoletni turneji Lovro Kos iz preizkušnje v preizkušnjo dokazuje, da se lahko bolj ali manj enakovredno kosa tudi z največjimi asi smučarskih skokov. Vrhunsko formo je potrdil tudi v včerajšnjih kvalifikacijah v Innsbrucku, v katerih je poletel celo najdlje med vsemi.

Mladi član ljubljanske Ilirije je prikazal imeniten nastop, brezhiben ni bil le doskok, saj je pri 130 metrih pristal sonožno. »Mamma Mia, Lovro, what's going with you?« (Mamma Mia, Lovro, kaj se dogaja s teboj?) se je vprašal tudi navdušeni uradni napovedovalec prireditev na znamenitem Bergislu, potem ko je slovenski junak tekem v Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu za dva metra preletel daljavo, ki označuje velikost največje naprave na Tirolskem. Kos je po izvrstnem skoku pogledal v nebo, pri čemer je bilo že od daleč vidno, da obžaluje zapravljene točke, ki so mu ušle z ne najboljšim doskokom, zaradi česar je od sodnikov prejel nižje ocene za slog (17,5, 16,5, 18,0, 17,5 in 16,5).

Z lepšim pristankom bi bil namreč uvrščen še višje od 5. mesta. Zaostal je le za japonskim kamikazo Rjojujem Kobajašijem (126,5 m), Avstrijcem Janom Hörlom (129 m), Švicarjem Killianom Peierjem (127,5 m – vodilni trije so skočili z nižjega zaletišča) in Avstrijcem Danielom Huberjem (128 m). »Preveč sem si želel preskočiti zeleno črto, kar me je stalo kar nekaj točk. Toda drugače je bil skok zares dober, čeprav se tega sprva še nisem zavedal,« je pojasnil 22-letnik iz Rudnika pri Moravčah, ki takoj po odrivu še ni vedel, kaj si lahko obeta.

Šele pri kakšnih 60, 70 metrih je začutil, da ga bo odneslo daleč proti dnu skakalnice. Takrat se je prepustil užitkom, ki jih ponujajo (dolgi) smučarski skoki.

Šolska skakalnica z lepim radiusom

Le dva metra krajši je bil njegov prvi poskus za uradni trening, na katerem je imel drugo oceno, v drugi seriji pa ga je na doskočišče posrkalo že pri 110 metrih (39.).

»Prvi skok za trening je bil vrhunski, pri drugem pa sem pretiraval v želji, da bi ponovil uvodni nastop, zaradi česar so se mi prikradle določene napake. Vendar pa se zaradi tega nisem vznemirjal, saj sem vedel, da imam določene rezerve še v opremi. Zato sem ostal povsem miren,« ni dovolil, da bi ga slabši drugi poskus za trening na napravi, za katero pravi, da je šolska z lepim radiusom, vrgel iz tira. Z obema nogama ostaja na trdnih tleh tudi ob pogledu na skupno razvrstitev turneje, v kateri po dveh postajah drži sijajno tretje mesto za Kobajašijem in Norvežanom Mariusom Lindvikom.

»Moj glavni cilj na tem tekmovanju je še naprej osvojiti točke na vseh štirih tekmah,« je poudaril Lovro, ki bo do obeh preizkušenj konec tedna v Bischofshofnu skakal še z novimi Slatnarjevimi vezmi. Šele potem jih bo zamenjal s starimi. V mešani coni ga zdaj redno ustavljajo tuji predstavniki medijev, ki jih zanima njegova zgodba.

»Na novinarska vprašanja se še navajam, pri tem mi pomagajo tudi izkušenejši (reprezentančni) kolegi, ki so dobri mentorji. Svetujejo mi, kdaj naj kaj povem in koliko,« je še zaupal Kos, ki bo v današnji uvodni seriji na izločanje (13.30) favorit proti domačemu matadorju Clemensu Aignerju. Brez večjih težav sta kvalifikacijsko letvico preskočila tudi Anže Lanišek (9.) in Timi Zajc (14.), novinec na turneji Žak Mogel je pristal na 41. mestu, šest mest pred Petrom Prevcem, medtem ko se je Žigi Jelarju (52.) nastop na tekmi izmuznil le za 2,3 točke.