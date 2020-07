Ko postane težko, je treba vztrajati

Uspešna slovenska atletska sezona se nadaljuje. Maruša Mišmaš Zrimšek je namreč na državnem prvenstvu v Celju na 3000 m z 8:46,44 izboljšala dve desetletji star državni rekord Helene Javornik. Ta je 8. julija 2000 v Bydgoszczu na Poljskem progo odtekla v času 8:50,71. Kar zadeva letošnjo sezono, pa je Mišmaš Zrimškova postavila tudi šesti najboljši izid na svetu. »Nadvse sem zadovoljna, denimo postavila sem si cilj, da bi vsak posamičen krog odtekla v času 70 sekund. V takšnem ritmu sem tudi tekla in dosegla želeni končni čas. Hvala mojima partnerkama s treninga Veroniki Sadek in Klari Lukan (pri slednji gre za mladinsko evropsko prvakinjo, op. p.), ki sta mi pomagali pri narekovanju ritma. Resnično komaj čakam, da bom nastopila še na 3000 m z zaprekami. V tej disciplini bom tekmovala 13. septembra na mitingu v Berlinu, upam še na nekaj močnih mednarodnih tekem. Teh si že močno želim. Po državnem prvenstvu je čas za regeneracijo, imela bom štirinajst dni aktivnega počitka,« je veselo povedala Maruša Mišmaš Zrimšek. Ta še naprej izkazuje odlično pripravljenost, nič čudnega, saj je bila pred mesecem dni znova, že petič, na višinskih pripravah na Pokljuki. Psihološki napredek Da je resnično odlično vadila, dokazuje tudi dejstvo, da je 16. julija v Ljubljani dosegla drugi izid vseh časov na 2000 m zapreke. »Takrat sem si za cilj postavila svetovni rekord, bila sem polna adrenalina. Čeprav sem se bojevala le s štoparico, sem bila močno motivirana. Pred tekmo sem sicer bila zelo živčna, že denimo dan prej sem bila vznemirjena. To je pomenilo, da sem bila pripravljena na vrhunski rezultat. Na koncu sem odtekla čas, dobre tri sekunde počasnejši od svetovnega rekorda, bila sem vesela in ponosna, da sem tekla pogumno in odločno,« se enega od viškov dozdajšnje sezone spominja srednje- in dolgoprogašica. Ta ima pri atletskih in drugih stvareh geslo: Ko postane težko, se spomni, zakaj to počneš. Vztrajaj! Vredno je. Tako je bilo tudi po poškodbi ahilove tetive leta 2016, zaradi katere ni mogla nastopiti na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru. Po ozdravitvi je tudi zamenjala trenerja. »Zaradi poškodbe sem začela teči bolj sproščeno, tudi novi trener Tevž Korent je bil precej pozitivnejši.« Dodelala je tudi psihično pripravo, s športno psihologinjo je glede samozavesti zelo pridobila. »Zdaj prepoznam dvome, samozavestnejša sem in to se odraža tudi na rezultatih,« pravi Grosupeljčanka, ki opravlja podiplomski študij biokemije. Kristjan Čeh je sicer na DP z 62,37 m v metu diska po nizu težkih treningov zaostal za svojimi letošnjimi najboljšimi dosežki, Tina Šutej je v skoku s palico preskočila 4,50 m.