Ko poči na Touru, se trese predsednik vlade

Čeprav je bila povsem ravninska, je bila vetrovna 10. etapa Toura dramatična. Tudi za Tadeja Pogačarja, ki se je zapletel v enega od številnih padcev, vendar jo je na srečo odnesel brez posledic. Prvi stresni dan v rumeni majici je dobro prestal Primož Roglič, etapno zmago pa je slavil Sam Bennett.



Kaj Alpe in Pireneji, na Touru se letos največ dogaja, ko je trasa ravninska. Na 168,5 km dolgi poti od otoka Oleron do otoka Re ni bilo niti enega poštenega klanca, zato pa veliko vetra in še več cestnega »pohištva«, krožišč, tračnic in robnikov, zaradi katerih zbranost ni smela popustiti niti za trenutek. Včasih tudi to ni bilo dovolj in Pogačar je pristal na tleh okoli 60 km do cilja. Pobral se je in se vrnil v ospredje, kjer napetost ni popustila do ciljnega šprinta. Bennett je bil najmočnejši pred Calebom Ewanom in Petrom Saganom. Luko Mezgeca so šprinterski težkokategorniki izrinili v boju za pozicije, končal je na 10. mestu. V glavnini sta bila tudi Roglič (32.) in Pogačar (25.), v skupnem seštevku ni prišlo do sprememb. Roglič vodi 21 sekund pred Eganom Bernalom, Pogačar je 7., 44 sekund za rojakom v rumeni majici.



Napeto pa je bilo že pred startom, ko so objavili rezultate testiranj na koronavirus. Še najmanj živčni so bili zjutraj kolesarji, ki so že vedeli, da med njimi ni okuženih. Javnost je morala na to novico čakati skoraj do poldneva. Prireditelji Toura so jim zaukazali medijski molk do objave uradnega sporočila za javnost. Družabna omrežja pa puščajo bolj kot mehurčki, s katerimi preprečujejo širjenje virusa. Prek objav, kako se vsi odpravljajo na start, je bilo mogoče razbrati, da koronavirus nikogar še ni prečrtal s seznama sodelujočih.



Zadrega za prireditelje



Tik pred startom pa je prišlo težko pričakovano sporočilo za javnost in z njim zadrega za organizatorje. Med 841 opravljenimi testi v zadnjih dveh dneh je bilo nekaj pozitivnih, med njimi po en član osebja ekip Cofidis, AG2R, Ineos in Mitchelton-Scott (zanjo nastopa Mezgec) ter en član tehničnega osebja Toura. Edini poimenovani med pozitivnimi je bil direktor dirke Christian Prudhomme, ki je pred startom dal vedeti, da bo domov poslal vse ekipe, v katerih se bosta pojavila dva primera koronavirusa v sedmih dneh. Zdaj je moral domov on, vodenje dirke pa je prevzel François Lemarchand.



»Za teden dni bom zapustil dirko in odšel v karanteno. Storil bom, kar mora storiti vsak francoski zaposleni v takšnem primeru,« je dejal Prudhomme, ki je pred startom dirke opravil tri testiranja na koronavirus, 6., 20. in 27. avgusta je bil negativen. V stik z virusom je prišel v času dirke, ki se je 29. avgusta začela v Nici. Okužbo je pripisal številnim družabnim dogodkom, ki se jih mora udeležiti kot šef Toura. Ni pa ga začudilo, da med kolesarji ni bilo pozitivnih primerov: »Že dva tedna živijo kot menihi in vojaki.«



»Zdaj bom Tour spremljal po televiziji, to mi ni uspelo že 15 let,« pa se zdi, da si asimptomatični Prudhomme z okužbo ne beli las, čeprav bo vplivala na delo francoske vlade.



Skupaj z njim je v spremljevalnem avtomobilu 8. etapo v soboto spremljal tudi predsednik vlade Jean Castex. Iz njegovega urada so sporočili, da bo opravil test, in zatrdili, da sta direktor in predsednik med druženjem upoštevala vse zaščitne ukrepe. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je napovedal, da bodo za danes predvideno tedensko srečanje njegovega kabineta zamaknili ali pa ga izvedli prek videokonference. »Vsega tega, kar zahtevamo od naših državljanov, se držimo tudi sami,« je še pribil Macron.