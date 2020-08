Ko gre zares, pokliči Gorana Dragića!

Štiri leta so že minila, odkar so se košarkarji Miamija zadnjič uvrstili v drugi krog končnice lige NBA, a če sklepamo po uvodni tekmi z Indiano, so letos dobro na poti. Četrtega nosilca vzhodne konference so prekosili še četrtič v petih soočenjih sezone, tokrat s 113:101, in uspešno prebili led na poti k ponovitvi uspeha iz leta 2016. Za vodstvo z 1:0 v dvoboju do štirih zmag ima veliko zaslug Goran Dragić, ki je v drugem polčasu dosegel 21 od svojih 24 točk.



Slovenski as je šele četrtič v sezoni zaigral v začetni peterki Miamija, iz nje je spodrinil enega od treh nominirancev za novinca sezone Kendricka Nunna, s katerim trener Erik Spoelstra v zadnjih tednih še zdaleč ni zadovoljen. Ljubljančan se je odločno lotil naloge, vendar sprva ni našel strelskega navdiha. Do glavnega premora je metal iz igre le 1:6 in zbral tri točke, njegovo moštvo pa je imelo velike preglavice ob globinskih napadih Indiane. Sčasoma pa so se stvari postavile na svoje mesto. Dragić je igral vse bolje, še posebno v zadnji četrtini, v kateri je dosegel 14 točk z metom za dve 4:6 in za tri 2:4.



Do konca tekme je oplemenitil svojo statistiko še s 6 skoki in 5 asistencami, zelo dobro je opravil tudi obrambne naloge. »V prvem polčasu smo zelo slabo pokrivali tekmečeve košarkarje z žogo v rokah. Brez težav so prodirali pod naš obroč, dosegali lahke koše in si prislužili preveč prostih metov. V nadaljevanju je bilo marsikaj drugače, Indiana se je morala močno potruditi za sleherno točko. In ko igramo tako v obrambi, nas je težko premagati,« je po odlični predstavi poudaril Dragić.



Skupaj s prvim strelcem vročice Jimmyjem Butlerjem (na koncu 28 točk) je dosegel 24 od 32 moštvenih točk v zadnjem delu tekme, ki ga je Miami dobil z 11 točkami razlike. Veliko pove tudi podatek, da je bila floridska zasedba v minutah, ko je imela slovenskega vodjo na igrišču, za 20 točk uspešnejša od Indiane, pri kateri sta T. J. Warren in Malcolm Brogdon zbrala po 22 točk. »V tej sezoni se zelo trudimo, da bi čim bolj zaupali mladim. Toda ko prideš do končnice, potrebuješ tudi izkušene može, ki so okusili vse tekmovalne pasti. Pri nas je takšen Goran, večkrat preizkušeni borec, ki je prestal marsikaj na klubskih in reprezentančnih ravneh. Zato se je v hipu prelevil iz našega šestega moža v udarnega organizatorja v začetni peterki. To nam je bilo v veliko pomoč,« je potrdil Erik Spoelstra.

Uvodni pogrom favoritov

Košarkarji Miamija niso bili edini, ki so drugi dan letošnje končnice premagali višjepostavljenega tekmeca. Odkar so leta 1984 uvedli sistem nosilcev izločilnih bojev s 16 moštvi, sta obe najuspešnejši zasedbi rednega dela prvenstva šele drugič (prvič po 17 letih) klonili v svojih uvodnih nastopih. Letošnja absolutna št. 1 Milwaukee je navzlic 31 točkam in 17 skokom Giannisa Antetokounmpa izgubil s 110:122 z Orlandom, pri katerem je zablestel črnogorski center Nikola Vučević s 35 točkami in 14 skoki.



Prve nosilce zahodne konference LA Lakers pa je s 100:93 presenetil Portland pod vodstvom branilcev Damiana Lillarda (34) in CJ McColluma (21). Trojni dvojček LeBrona Jamesa (23 točk, 17 skokov in 16 asistenc) ter 28 točk in 11 skokov Anthonyja Davisa ni bilo dovolj za jezernike. Čast favoritov je tokrat rešil Houston z zmago nad Oklahomo s 123:108 (Harden 37, Green 22; Gallinari 29).