Ko bo čas, se bosta Slovenca udarila za rumeno majico

Čeprav je v nedeljo Primož Roglič kot prvi Slovenec v zgodovini oblekel rumeno majico, je bil za marsikoga odkritje prvega tedna Toura Tadej Pogačar. Da bo Rogla na vrhu, so napovedovali domala vsi. Ne pa tudi tega, da bo njegov najnevarnejši tekmec njegov 21-letni rojak.



Tisti, ki so bolj domači v slovenskih kolesarskih krogih, so potihem pričakovali nekaj takšnega. Na glas pa si kljub temu nihče ni upal napovedati, da bosta slovenska aduta močnejša od vseh na Touru. Do Pariza se lahko zgodi še marsikaj, a je po 9. etapi, po kateri si je karavana privoščila prvi prosti dan, to že najuspešnejša dirka po Franciji za Slovence doslej. Izkupiček uvodnega tedna sta dve etapni zmagi (doslej je po eno v letih 2017 in 2018 slavil le Roglič), vodstvo v skupnem seštevku in 7. mesto Pogačarja, ki za rumeno majico zaostaja za 44 sekund.



Bolj kot številke navdušuje drama, ki sta jo pripravila Roglič in Pogačar v Pirenejih, na katerih sta narekovala dogajanje na dirki. Lanski zmagovalec Egan Bernal, dovčerajšnja rumena majica Adam Yates, Nairo Quintana, Mikel Landa in drugi so jima le sledili. Če so to zmogli, številni niso, boj za vrh na Touru je že končan za domača aduta Thibauta Pinota in Juliana Alaphilippa.



Slovenci so okupirali Tour, pišejo kolesarski novinarji po vsem svetu, ki o Rogliču vedo že veliko, precej manj o Pogačarju, ki je odgovarjal na njihova vprašanja na videokonferenci.

»Stres je velik dejavnik v kolesarstvu, tudi v vsakdanjem življenju, temu sem dobro kos, najbrž gre zahvala očetu in mami. Takšna sta po naravi, tako so ju vzgajali in tako sta vzgajala mene. V življenju naj bodo stvari čim bolj preproste, tega se držim tudi jaz,« je Pogačar odgovoril na vprašanje, zakaj na svojem prvem Touru deluje tako umirjeno.



Ni ga iztirila niti smola v 7. etapi, ko je v vožnji na veter izgubil 1:21. S tem so tekmeci le prebudili mladega slovenskega leva, ki je na izziv odgovoril v velikem slogu, v pirenejskih etapah je bil najbolj napadalen, kar mu je prineslo etapno zmago, skok s 16. na 7. mesto v seštevku in status prvega Rogličevega izzivalca.

Prijatelja, ko ne dirkata

»To je dirkanje, spoštujemo drug drugega, a nihče ne bo čakal na nikogar, ko bo šlo na vso moč. Zunaj dirk sva s Primožem velika prijatelja, na dirki pa vsak v svoji ekipi, vsak dirka zase,« je Pogačar dal vedeti, da se bosta z rojakom udarila na vso moč, ko bo prišel pravi trenutek. V boju za rumeno majico kot prvega favorita še vedno vidi Rogliča.



»Primož je suveren, če ne bo imel slabega dneva, lahko rumeno majico pripelje do Pariza, jaz pa bom poskušal napadati in pridobiti čas. To bo na koncu morda dovolj za zmagovalni oder, morda za končno zmago,« je samozavesten mladi Komendčan, ki je navdušil z močjo, s katero je vozil v pirenejske klance. »Zares težke etape še prihajajo, Alpe bodo še zahtevnejše kot Pireneji, tako da ni še nič odločenega. Časa je še ogromno, vse do kronometra v predzadnji etapi se lahko vse obrne. Lahko v nadaljevanju dodam še kakšen vat moči v klanec? Če bom ponovil pirenejske vožnje, bom zelo zadovoljen,« je Pogačar razkril, da je šlo v zadnjih dneh na polno. Tedaj pa se vidi, kdo je še v igri in kdo ne.



»Četverica, ki je ostala v ospredju (Roglič, Pogačar, Bernal in Landa), je ta čas najmočnejša, a Quintana, Bardet in druščina še niso veliko izgubili, čaka nas še hud boj,« napeto nadaljevanje Toura (današnja 170 km dolga 10. etapa, ki povezuje otoka Oléron in Ré, bo ravninska, a vetrovna) pričakuje Pogačar.