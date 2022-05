Knežje mesto za zajtrk, kino in zabavo

Pri 19-letni Mojci Jelenc gre za novi biser slovenske igre pod obročema, najvišja igralka Cinkarne Celje pa je tudi letos dodala svoj kamenček v mozaik nove šampionske sezone kluba ob Savinji. »Povsod navajajo, da sem visoka dva metra, a drugače sežem 197, 198 cm v višino. Dva metra imam, ko imam obute čevlje,« je v šali pogovor odprla Jelenčeva.

Cinkarna Celje je še osemnajstič, enajstič zapored, postala državna prvakinja, pokalna lovorika jo je šestnajstič mahnila v knežje mesto. Ne le v Sloveniji, tudi regionalno so bile Celjanke v tej sezoni najboljše in še tretjič osvojile ligo WABA (žensko različico lige ABA). Vse pa ne pride kar samo po sebi, treba je biti nadarjen in trdo delati.

Vseskozi prijateljice

In kako se je vse začelo pri Jelenčevi? »Košarko sem začela igrati v tretjem razredu osnovne šole. Starši se niso poklicno ukvarjali s športom, oče je bil sicer zelo dober košarkar, a jo je igral v svojem prostem času. Ker pa sva z bratom oba zelo visoka, se je s košarko pravzaprav začelo že na domačem dvorišču. Oče naju je tudi vpisal v poletni košarkarski tabor, nato se je vse nadaljevalo, tudi pet let pri škofjeloškem klubu. Sicer sem se leto, dve bolj za hobi ukvarjala še s plavanjem, nekaj je bilo še nogometa, nič posebnega, torej. Trenirala sem pravzaprav le košarko,« pravi mladenka iz Železnikov, ki je v celjskih vrstah že štiri sezone.

To pomeni tudi osem domačih lovorik, na drugi tekmi letošnjega finala DP proti kranjskemu Triglavu je bila Jelenčeva z 19 točkami tudi najboljša strelka, dosegla je tudi dve trojki!

Celjsko formulo za žensko prevlado sicer poznamo, a je še nekaj v ozadju. »Seveda je celjski klub znan po dobri organizaciji, daje tudi priložnost mladim igralkam, zato sem zelo zadovoljna, da jo je tudi meni. Ob igranju s starejšimi košarkaricami tudi sama hitreje napreduješ. Pomembna pa je tudi kemija v ekipi, letos se je to še bolj izrazilo. S soigralkami se družimo tudi zunaj igrišča, resnično smo prave prijateljice in se dobivamo na zajtrkih, za ogled filma v kinematografu ali na zabavah,« pojasni Mojca.

Članski vzori

No, kot kapetanko slovenske kadetske reprezentance so jo na evropskem prvenstvu izbrali za najboljšo igralko, pred njo je takšen naziv prejela Nika Barič. Slednja in košarkarice članske slovenske reprezentance so tiste, h katerim se ozira Jelenčeva, ko gre za vzornice ali vsrkavanje novih košarkarskih modrosti. »Seveda spremljam predvsem naše, Baričevo, Evo Lisec in druge, sledim tudi ženski ligi NBA, marsikaj se da tam videti,« pove.

Mojca Jelenc je okusila igralne minute v članski reprezentanci, lani v uvodnem ciklu kvalifikacijskih tekem za evropsko prvenstvo, nanj so gostiteljice Slovenke z vzdevkom rakete že uvrščene, proti Turčiji in Albaniji. »Vsaka minuta igranja v izbrani vrsti dobro dene. Tudi z vidika, ker nas naslednje leto čaka domače EP. Da so me zdaj spet povabili na reprezentančne priprave, je potrditev mojega marljivega dela, a imam še veliko prostora za napredek,« se zaveda.

2 trojki je v drugi tekmi finala DP proti Triglavu dosegla 197 cm visoka Mojca Jelenc.

Za pri teh letih tako kakovostno igralko pa seveda ni meja. Ne le pri nadaljnjem razvoju, tudi glede športne poti v kakšnem drugem okolju.

»Seveda se želim preizkusiti v kakšnem evropskem klubu, želja je zaigrati denimo najprej v evropskem pokalu, nato v evroligi.« Jelenčeva je v tem šolskem letu obiskovala četrti letnik I. gimnazije v Celju, tudi kot študentka, z vodstvom kluba je sicer lani podpisala štiriletno pogodbo, bo ostala v grofovskem mestu. »Vpisala se bom na mednarodno fakulteto za družbene in poslovne študije,« je razkrila.