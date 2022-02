Kmalu prvenstvo MNZ-Ljubljana

Igralni minimum in taktični maksimum je Olimpiji v drugem delu 1. SNL prinesel stoodstotni izkupiček. V prvi zaostali tekmi (17. kroga) so zeleno-beli premagali prvaka Muro po avtogolu, v velikem derbiju rednega 21. kroga je bila odločilna enajstmetrovka. Kakšen zadetek in koliko jih bo v derbiju Ljubljanske kotline ter zaostali tekmi 19. kroga, ki se bo začela ob 16. uri v Domžalah, zadostovalo za sanjski izkupiček – devet točk v treh tekmah?

Po 51. velikem derbiju Olimpijo čaka še 51. derbi Ljubljanske kotline. Rezultatsko je bolj negotov, kot je bil največji slovenski, v katerih Mariborčani že devet tekem niso okusili slasti zmage. Za vijolične bo še bolj boleče, če bodo zeleno-beli danes ušli za točko, še pred tednom dni so zastajali kar za osem. Ljubljančani bi zadihali za ovratnik vodilnim Koprčanom, ki jih bodo v nedeljo (27. t. m.) gostili v Stožicah.

Bilanca zadnjih devetih dvobojev Domžalčanov in Ljubljančanov je naslednja: tri zmage Domžal, pet Olimpije z razliko v golih 9:14. Tudi zadetkov je v lokalnih derbijih padlo več, 23 oziroma 2,5 na tekmo. Olimpija in Maribor sta dosegla le 14 golov (10:4) ali 1,5 na tekmo. V tej sezoni je Olimpija pod taktirko Save Miloševića dobila obe tekmi (2:0, 2:1).

Izbor igralcev in taktični način igre enih in drugih – Olimpija je neučinkovita zaradi taktične strategije trenerja Dina Skenderja, Domžale pa zaradi kakovostnega manka napadalcev – nakazuje tekmo z malo golov in jo lahko znova odloči le (ne)srečno naključje. Ali enajstmetrovka. Tudi na zadnjem Olimpijinem gostovanju v Domžalah v 20. krogu je zmagovalca proti Radomljam odločil kazenski strel (ni bil sporen) Mustafe Nukića.

Tramvaj liga?

Dejstva, da je slovensko prvenstvo zaradi Olimpijinih jesenskih preloženih tekem v pomlad razkrilo še eno nespretnost ključnih odločevalcev najpomembnejšega državnega ligaškega tekmovanja in postavilo pod vprašaj njegovo verodostojnost, ni mogoče zavreči. A SNL bi se – in z ambicioznim projektom Ilirije vse kaže tako – lahko kmalu oprijel tudi neprijeten naziv tramvaj lige.

Prva Liga Telemach Koper 21 12 5 4 37:25 41 Maribor 21 12 3 6 30:22 39 Olimpija 20 11 4 5 24:17 37 Bravo 21 8 7 6 20:18 31 Mura 21 7 9 5 28:28 30 Domžale 20 6 6 8 25:28 24 Celje 21 6 4 11 22:27 22 Radomlje 21 6 4 11 27:33 22 Tabor 21 5 5 11 20:22 20 Aluminij 21 4 7 10 19:32 19

V slovenskem primeru lige LPP – Ljubljanski potniški promet. Ta izhaja iz Hrvaške, kjer je pred desetletjem šest zagrebških klubov igralo v prvi ligi (16 klubov). Toda v odstotkih je bilo to še vedno manj, kot je zdaj v 1. SNL, kjer štirje klubi prihajajo z območja LPP: Olimpija, Bravo, Domžale, Radomlje.

V prvi sezoni samostojne Slovenije je v 1. SNL (21 klubov) tekmovalo šest klubov iz ožjega dela MNZ-Ljubljana z najbolj oddaljenima iz Domžal in Medvod.