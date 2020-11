Klopp se upravičeno boji Slovenca

Ob stopnjevanju drugega vala koronavirusa dobiva predsednik Mednarodne nogometne zveze Aleksander Čeferin vse več sprašujočih pogledov, ali morda že razmišlja o prekinitvi lige prvakov. Pred današnjimi prvimi tekmami tretjega kroga je ugledni angleški časnik The Guardian celo primerjal razmere z znamenito grozljivko Žrelo: »Jasno je, da v filmu ubija morski pes, toda župan Amityja se ne more ogniti odgovornosti, ker zaradi koristi mesta ni zaprl priljubljenih plaž, čeprav se je zavedal nevarnosti ...«



Drevi čakajo Čeferinove rojake tri dodatne grožnje. Na papirju naj bi imel najlažje delo Jan Oblak, saj bo gostoval pri Lokomotivu iz Moskve, s katerim madridski Atletico v petih dosedanjih soočenjih še ni izgubil. Zmagal je štirikrat, dvakrat z 2:0 tudi v prejšnji sezoni LP, zato bi bili navijači španskega moštva zelo razočarani, če njihovi ljubljenci ne bi obogatili svoje bere po gladkem porazu z Bayernom (0:4) in težavah s Salzburgom (3:2).



Josip Iličić se počasi vrača v staro formo, prvi uradni dvoboj Atalante z Liverpoloom pa bi mu lahko dodatno pognal kri po žilah in pospešil popoln preporod. Zasedba iz Bergama je v prvih dveh kolih LP zabila tri gole več kot njeni angleški tekmeci, a osvojila dve točki manj, saj je četa trenerja Jürgena Kloppa poleg Chelseaja in Seville iz skupine E edina med 32 udeleženci tekmovanja, ki je ohranila svojo mrežo nedotaknjeno. Karizmatičnemu nemškemu strategu vendarle ni lahko pri srcu, saj se je z vseh petih gostovanj LP v Italiji vrnil domov poražen.



Trikrat je ostal praznih rok tudi z Liverpoolom – maja 2018 pri Romi, oktobra 2018 in septembra 2019 pri Napoliju –, še enkrat pa bo moral premostiti tudi odsotnost poškodovanih Virgila van Dijka in Fabinha. In če pri Atalanti morda niso zadovoljni z izkupičkom štirih točk v prvih dveh evropskih tekmah, se lahko spomnijo prejšnje sezone v LP. Začeli so jo s tremi porazi in razliko v golih 2:11 v tekmah s zagrebškim Dinamom (0:4), Šahtarjem (1:2) in Manchester Cityjem (1:5), končali pa so jo kot eno od najprijetnejših odkritij leta.

Prvič Zidane : Conte

Udeleženca drevišnjega spektakla v Madridu lahko postavita na ogled največ lovorik v ligi prvakov: Real Madrid rekordnih 13, milanski Inter pa si s tremi deli 7. mesto na zgodovinski razpredelnici z Manchester Unitedom. Zato je nenavadno trenutno stanje v skupini B, saj sloviti moštvi še nista okusili zmage ter gledata v hrbet Šahtarju in Borussii iz Mönchengladbacha.



Njuno medsebojno soočenje bo torej pomembna odskočna deska, za Zinedina Zidana in Antonia Conteja pa bo tudi prvi dvoboj v vlogi trenerjev, potem ko sta bila med letoma 1996 in 2001 soigralca pri Juventusu. Conte bo tokrat pogrešal svojega prvega strelca Romeluja Lukakuja, Samirja Handanovića pa čaka veliko dela v vratih Milančanov, saj lahko Real končno računa na napad z Marcom Asensiom, Karimom Benzemajem in Edenom Hazardom v udarni enajsterici, na katerega je Zidane zaradi poškodb čakal od julija 2019.