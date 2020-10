Kljub menjavi rodu zmagujejo

Mesec je naokoli in Hrvaška je pred novim starim izzivom: kako premagati Francijo? V Parizu je izgubila z 2:4. »Želim si zmagati. Zadnji dve medsebojni tekmi smo bili boljši, a popraviti moramo nekaj stvari, da bi bili uspešni,« je pred jutrišnjo četrto tekmo v ligi narodov v šampionski skupini A3 razmišljal hrvaški nogometni selektor Zlatko Dalić.



Zanimivo je, kakšni standardi veljajo na Hrvaškem, kako se javnost kritično odziva tudi ob zmagah in selektorja pogosto kritizira. Ker naj Hrvati ne bi igrali, kot naj bi morali. V skupini, v kateri se merijo s svetovnimi in evropskimi prvaki!? In v kateri so tudi Švedi. Naši južni sosedi so jih v nedeljo premagali z 2:1 (strelca sta bila Nikola Vlašić in Andrej Kramarić).



Hrvaška ima resda malo možnosti za napredovanje, njena realnost je boj za obstanek v A-razredu, a brez možnosti ni.

»Ne pozabite na Hrvaško,« je po pariškem razpletu prvakov brez golov, Francije in Portugalske, spomnil portugalski selektor Fernando Santos.

Ni se veliko zmotil, hitro se lahko zasukajo razmerja sil v bržčas najzahtevnejši skupini LN, še posebno če bodo Hrvati res ugnali doslej zanje nepremagljive trikolore, zaradi katerih so bili morda ob dva naslova svetovnega prvaka. Ob petih porazih so iztržili tudi dva neodločena izida.



Primerjave s Slovenijo, ki se ob menjavi rodov sooča s pomanjkanjem vsega, od številčnosti do kakovosti, bolijo. Hrvatom uspeva domala vse. Tako rekoč »v hodu« prenovijo ali pomladijo reprezentanco in kljub temu bolj ali manj uspešno tekmujejo. Sredi minulega tedna so v gosteh premagali še Švico.

Trije »Slovenci«

Gledano z ekonomskega zornega kota so nogometaši najdragocenejši izvozni izdelki v državi. Prodaje igralcev in zaslužki se pri prvaku Dinamu merijo v desetinah milijonov evrov. Manj, a prav tako odmevni prestopi z visokimi zneski uspevajo tudi drugim klubom.



Proti Švedski sta bila v začetni enajsterici še pred dvema letoma igralca v 1. SNL Filip Uremović (Olimpija) in Dario Melnjak (Domžale), na rezervni klopi je bil Mislav Oršić (Celje). Med novince in tiste, ki so po SP v Rusiji prevzeli vidnejše vloge, so še prijatelj Jake Bijola Nikola Vlašić (CSKA Moskva), Duje Ćaleta-Car (Marseille) in Josip Brekalo (Wolfsburg). Med njimi je le Melnjak veteran pri 27 letih, Uremović jih šteje 23, Ćaleta-Car 24, Vlašić in Brekalo po 22. Cenijo jih tudi na tržišču, zadnji trije so ta čas ovrednoteni po 24 milijonov, 22 milijonov in 13 milijonov evrov. Ne bi bilo presenetljivo, če bi po ligi narodov tudi »Slovenca« dosegla deset milijonov evrov. Vsaj za Uremovića v Rusiji že vlada zanimanje najboljših in najbogatejših klubov.



Dalić ima na voljo širok izbor igralcev, trdo kožo, drznost, milijonsko pogodbo in zaupanje predsednika Davorja Šukerja.