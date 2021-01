Klara Apotekar si bo vzela premor

Marjan Fabjan jo popolnoma podpira

Slovenski judo se bo do nadaljnjega boril brez ene od svojih najboljših tekmovalk. Zaradi nosečnosti je namreč športno pot prekinila, predlanska evropska prvakinja iz Minska. To med drugim pomeni, da bo 23-letna judoistka iz Šmartnega pri Celju izpustila tudi letošnje olimpijske igre v Tokiu. Če jih bodo seveda priredili.Kot je večkrat poudarila, se bo po porodu vrnila na blazine. »Zdaj si bom vzela premor, se posvetila vajam za gibljivost in poskušala z lažjimi treningi ohranjati zmerno telesno pripravljenost, da mi potem vrnitev ne bo povzročala prevelikih preglavic,« je razkrila Apotekarjeva, ki je trdno odločena, da se bo po končani porodniški vrnila v svetovni vrh.Judoistka najuspešnejšega slovenskega kluba Z'dežele Sankaku na lestvici Svetovne judoistične zveze (IJF) ta čas v kategoriji do 78 kilogramov zaseda 9. mesto, na tem položaju pa je tudi v kvalifikacijah za olimpijske igre v Tokiu in ji vstopnica za spektakel pravzaprav ne bi mogla več uiti. Zaradi nosečnosti jo bo prepustila eni od tekmic, na žalost pa svojega statusa zdaj ne more zamrzniti in potem, denimo, odmrzniti za nastop na olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu, ki so po novem njen naslednji veliki športni cilj.»Ker mi bosta v kvalifikacijah za nastop v Parizu ostali le dve leti, bom seveda v primerjavi s tekmicami v zaostanku. Toda kljub temu verjamem, da se lahko uvrstim na olimpijske igre 2024. Kot sem že prej rekla, se bom med porodniško trudila vzdrževati zmerno telesno pripravljenost, takoj ko bom lahko, pa bom začela stopnjevati intenzivnost treningov,« je napovedala predlanska evropska prvakinja, ki se lahko pohvali tudi z zlatima lovorikama na prvenstvih stare celine za mlajše članice (Bratislava 2015) in mladinke (Maribor 2017). Ob tem ima v svoji vitrini tudi deset kolajn s turnirjev za svetovni pokal.Ko bo začela po premoru spet tekmovati, bo imela pred očmi športnice, ki so po rojstvu otroka uspešne nadaljevale kariero. Med njimi je več judoistk. Da se lahko Apotekarjeva po porodniški vrne na nekdanjo raven, je prepričan tudi njen trener. »Če bom imel na voljo dve leti za priprave, verjamem, da lahko Klaro popeljem na olimpijske igre. Še več; prepričan sem, da jo lahko v tem času tako dobro pripravim, da bo v Parizu nevarna za vse. Nanjo sem sicer potihem računal že za Tokio,« je poudaril celjski strokovnjak, ki ni bil šokiran, ko mu je varovanka zaupala, da je noseča.»Ne, šokiran bi bil, če bi mi, recimo, dejala, da ni zadovoljna z mojimi treningi in da si želi prestopiti v drug klub. Treba je vedeti, da vzgajam borce in ne robotov. Življenje ni le judo, zato je treba spoštovati Klarino odločitev. Jaz jo popolnoma podpiram,« je sklenil Fabjan.