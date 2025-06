Kirsty Coventry na čelu Moka: »Trump? Znam s težavnimi moškimi«

Svetovna olimpijska družina ima prvo predsednico. Kirsty Coventry je nasledila Thomasa Bacha, ki je Mednarodni olimpijski komite (Mok) vodil od leta 2013. Tudi Zimbabvejko, nekdanjo olimpijsko prvakinjo v plavanju, čakajo težki izzivi. V skreganem svetu, ki mu grozi izbruh velike vojne, bo morala spretno krmariti med številnimi geopolitičnimi interesi.

7 olimpijskih kolajn ima Kirsty Coventry.

Prve olimpijske igre, zimske, bodo že čez osem mesecev v Italiji, leta 2028 bodo poletne v ZDA, ki postajajo čedalje bolj nepredvidljive in si nabirajo sovražnike po vsej obli. Predsednik Donald Trump je že povedal, da hoče bedeti nad igrami v Los Angelesu, znano je, da nima veliko spoštovanja do vplivnih žensk.

Ko je Los Angeles prvič gostil OI leta 1932, je zaradi velike depresije sodelovalo le 37 držav, ko je bil leta 1984 drugič gostitelj – takrat je bil predsednik ZDA Ronald Reagan, Moka pa Juan Antonio Samaranch –, so igre zaradi hladne vojne minile brez prisotnosti Sovjetske zveze in Nemške demokratične republike. Nič ne kaže, da bodo čez tri leta pod svojo zastavo nastopili ruski športniki. Vprašanje je, kako bo takrat s Kitajsko, Iranom, Izraelom ... Covid, ki je igre v Tokiu premaknil za leto dni, se zdi mala malica v primerjavi s tem, kar spremljamo v teh časih.

Bo Coventryjeva kos izzivu? Že je pokazala, da se za njenim toplim značajem skriva »železna lady«. Komaj 41-letna prva Afričanka na položaju najvplivnejše osebe v športu bo morala sobivati s Trumpom, ki rad graja svetovne voditelje. Če sklepamo po njeni marčni izjavi po prepričljivi zmagi v prvem krogu volitev, se bo znašla. »Z, recimo temu, težavnimi moškimi na visokih položajih se ukvarjam že od svojega dvajsetega leta,« je dejala in kot ključno izpostavila komunikacijo.

Barva kože nepomembna

V nasprotju s Trumpom se Coventryjeva zna soočiti s porazom, to ji je pomagalo oblikovati bleščečo kariero, v kateri je nastopila na petih olimpijskih igrah (2000–2016) in osvojila sedem kolajn. »Doživeti morate neuspehe, da lahko pridete na vrh. Najboljše lekcije sem se naučila z neuspehi in doživela sem jih res veliko,« je dejala Coventryjeva, ki si je leta 2000, ko je v Sydneyju pri še ne 17 letih debitirala na OI, na nogo dala tetovirati pet olimpijskih krogov.

Coventryjeva se je leta 2013 poročila s svojim menedžerjem Tyronom Sewardom, s katerim imata šest let staro hčerko. Po OI 2016 se je v Harareju rojena športnica podala v politiko in tri leta kasneje postala zimbabvejska ministrica za mladino, šport, umetnost in rekreacijo. Naletela je na veliko kritik, a predsednik države Emmerson Mnangagwa, čigar predhodnik Robert Mugabe je Coventryjevo označil za »zlato dekle« in ji po vrnitvi z zlato kolajno iz Pekinga leta 2008 podelil 100.000 dolarjev, jo je zaščitil.

Kot vemo, je Trump južnoafriškemu kolegu Cyrilu Ramaphosi očital genocid nad belopoltimi prebivalci, tudi v Zimbabveju so rasna trenja, vendar Coventryjeva jih je presegla. »Tu sem se rodila. To je moja kultura. Vedno bom zastopala Zimbabve. Barva kože mi ni pomembna,« je dejala, ko je leta 2004 v Atenah osvojila prvo zlato kolajno.

Izkazala se je tudi, ko je podprla vladno komisijo za šport, ko je ta suspendirala Zimbabvejsko nogometno zvezo (ZIFA) zaradi obtožb goljufije in spolnega nadlegovanja sodnic. Očitno se z novo predsednico ne bo dalo barantati.