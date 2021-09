Kidd se je že lotil Dončićeve preobrazbe

Dobre tri tedne pred prvim nastopom v 76. sezoni lige NBA in le devet dni pred uvodno pripravljalno tekmo z Utahom so košarkarji Dallasa opravili prvi skupni trening pod vodstvom novega trenerja Jasona Kidda. Navzoči so opazili, da so se živahno lotili dela ter da so bili med vadbo dobro razpoloženi in sproščeni. Nič nenavadnega, saj je bila teksaška era prejšnjega stratega Ricka Carlisla zelo dolga, začela se je leta 2008, in vsi skupaj so potrebovali svež veter.



Luka Dončić je ponudil dodaten odgovor. »Pod Rickovim vodstvom je Dallas osvojil naslov prvaka leta 2011, zdaj pa je napočil čas za nov korak v prihodnost. Zelo se veselim sodelovanja z Jasonom Kiddom. Kot košarkar je igral na najvišji možni ravni, osvojil je šampionski prstan z Dallasom, zame pa je pomembno tudi, da je bil vrhunski organizator igre in da zna na dogajanje na parketu gledati kot le redkokdo na svetu. V našem štabu zdaj neposredno deluje tudi Dirk Nowitzki, zato lahko vsak dan črpam izkušnje od dveh velikih asov. Ne smemo namreč pozabiti, da moj glavni cilj v ligi NBA ostaja nespremenjen: naslov prvaka,« je še enkrat ponovil slovenski zvezdnik, ki se zaveda, da je ena od prvih Kiddovih želja okrepiti moštveno kemijo in igralno odgovornost med Dallasovimi košarkarji.



Čez noč se mu seveda ne bo uresničila, eno od glavnih vlog v procesu pa bi moral imeti Dončić, ki ga je njegov novi strateg pred dnevi primerjal s slavnim slikarjem Pablom Picassom. »Ne vem sicer, ali je mlademu Picassu moral kdo svetovati, naj pri svojih mojstrovinah uporablja vse razpoložljive barve. Toda Luko poskušam spomniti, da se lahko zanese na soigralce, saj so mu v vsakem trenutku pripravljeni priskočiti na pomoč,« je pojasnil Kidd, ki je seveda opazil, da je Dončićeva učinkovitost v zaključnih minutah najzahtevnejših dvobojev pogosto pešala. V minuli sezoni je bil po številnih kazalnikih najbolj obremenjen s posestjo žoge med vsemi košarkarji v ligi, zaradi utrujenosti je njegov odstotek metov iz igre in prostih metov sčasoma padal, število izgubljenih žog in tehničnih napak zaradi prepirov s sodniki pa se je večalo.

Kako sodelovati s Porzingisom?

Dončić je potrdil, da je razumel sporočilo, da bi moral bolje sodelovati predvsem z drugim zvezdnikom zasedbe Kristapsom Porzingisom. Latvijec je imel v nasprotju z Ljubljančanom prosto poletje in je po dolgem času pričakal začetek klubskih priprav zdrav. Poleti 2019 je še okreval po poškodbi križnih vezi v kolenu, lani je moral na operacijo meniskusa in se vrnil v moštvo šele sredi januarja. Hkrati je imel vidne težave s prilagajanjem na Carlislov taktični ustroj, zato se je Kidd odločil, da ga bo pogosteje izkoriščal kot krilnega centra in ne toliko kot centra. Ker je star šele 26 let in bo z 31,6 milijona dolarji zaslužka v sezoni 2021/22 daleč najbolje plačani košarkar Dallasa, kaže vsaj delno upoštevati tudi njegove želje.



Teksaška zasedba namreč ni posegla po odmevnih okrepitvah v minulih mesecih in bo morala v novem prvenstvu izkoristiti vse notranje rezerve, potem ko so se v končnici prejšnjega prvenstva razlike v učinku dodatno poglobile. Dončić je v sedmih dvobojih dosegal 35,7 točke na tekmo, Tim Hardaway 17 in Porzingis le 13,1, leto prej je Dončić prispeval 31 točk, Porzingis 23,7, Hardaway 17,8.

