Kidd pohvalil našega zvezdnika: Luka je žilav fant

Ker bodo verjetno do konca sezone lovili mesto med prvo šesterico v zahodni konferenci lige NBA in neposredno uvrstitev v končnico, si košarkarji Dallasa skoraj ne smejo privoščiti slabega večera, kaj šele poraza proti realno slabšemu tekmecu. Pa vendar so se morali po odlični predstavi proti Oklahoma Cityju pošteno potruditi, da so s 112:104 ugnali Washington, ki je pred tem klonil v 16 od zadnjih 20 dvobojev. Luka Dončić in soborci so strli odpor gostov šele v zadnji četrtini, dobili so jo s 34:16.

Ob petem zaporednem uspehu, kar je najdaljši Dallasov niz po decembru 2022 in prvih dneh naslednjega leta, ko je dosegel sedem zmag brez spodrsljaja, je slovenski as zbral 26 točk z metom iz igre 8:16 (prosti meti 8:11), 15 asistenc in 11 skokov v 37 minutah.

Tudi sicer košarkarji Washingtona niso bili nežni s slovenskim asom. FOTO: Jerome Miron/USA Today Sports

To je bil njegov deseti trojni dvojček v prvenstvu, s katerim zaostaja le za Litovcem Domantasom Sabonisom iz Sacramenta s 17 in Srbom Nikolo Jokićem iz Denverja s 15, četrto mesto zaseda Grk Giannis Antetokounmpo iz Milwaukeeja s sedmimi. Odkar se je preselil prek Atlantika, je Dončić sicer proslavil 66 trojnih dvojčkov in zaseda deveto mesto na večni lestvici lige NBA, vodijo Russell Westbrook (198), Oscar Robertson (181) in Magic Johnson (138).

Ljubljančan je pred začetkom tekme izvedel, da so ga izbrali za najboljšega košarkarja tedna v zahodni konferenci – drugič v sezoni in enajstič v karieri, pri Dallasu je uspešnejši le legendarni Dirk Nowitzki s 16 priznanji –, toda navzlic svežemu valu prijetne energije je s soigralci dolgo lovil želeni ritem.

Pri zaostanku s 86:95 je moral na prisilni počitek, da so mu po osebni napaki Coreyja Kisperta v napadu zašili rano na bradi, ko se je vrnil na parket, pa so se stvari vendarle postavile na pravo mesto kljub podpovprečnemu večeru. Košarkarji Dallasa so denimo izkoristili le devet od 36 poskusov za tri točke (25 odstotkov), najskromnejši so bili siceršnji glavni ostrostrelci Dončić, Kyrie Irving (oba 2:7) in Tim Hardaway (1:7) ter novinec P. J. Washington (0:5).

Ljubljančan se je nekajkrat spopadel z nadarjenim Denijem Avdijo (z žogo). FOTO: Jerome Miron/USA Today Sports

Za Dončića ga ni skrbelo

»Na koncu se je vse dobro izšlo, ko smo unovčili zadnje ostanke energije. Tokrat nas je met pustil na cedilu, a smo z drugimi prvinami, tudi z dobrim skokom in koši iz drugih akcij dokazali, da smo dovolj raznovrstni. Za Luko me ni skrbelo. Vedel sem, da bo po nezgodi igral še bolje, saj je eden od najbolj žilavih fantov, kar sem jih doslej treniral. Nikakor ni mehak in prestrašen, če ga izzovejo, se ne boji niti pretepa. Nedavno zlomljeni nos se mu še ni povsem zacelil, vendar se ne pritožuje. Uživa v tekmovalnosti in najde način, da pomaga moštvu. Nekaj šivov ga ne more ustaviti,« je svojega zvezdnika pohvalil Dallasov trener Jason Kidd.

Tudi Kyrie Irving je prispeval 26 točk, centrski prišlek Daniel Gafford je dodal 16 točk in 17 skokov (7 napadalnih) in zapolnil vrzel ob sedmi zaporedni odsotnosti Derecka Livelyja zaradi zlomljenega nosu, medtem ko je branilec Dante Exum izpustil deveto tekmo zaradi težav s kolenom. Pri Washingtonu se je najbolj izkazal krilo Deni Avdija s 25 točkami, kar je strelski rekord 23-letnega izraelskega reprezentanta v ligi NBA. Njegov oče Zufer, rojen v Prištini, je v letih 1979-89 branil barve beograjske Crvene zvezde in bil član jugoslovanske izbrane vrste, ki je osvojila bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu 1982 v Kolumbiji.