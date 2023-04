Kevin Kampl se je prijel za prsi in padel po tleh: Ne morem dihati (VIDEO)

Nogometaš Leipziga Kevin Kampl je na včerajšnji tekmi šokiral Pepa Guardiolo in ostale soigralce, potem ko je v 10. minuti tekme dosegel gol za 1:1. Avstrijski nogometaš je med doseganjem zadetka nerodno padel na hrbet, nasprotnik pa mu je nato padel na prsi.

Vstal je, da bi s soigralci proslavil gol, nato pa se je prijel za prsi in dejal, da ne more dihati. Najprej je padel na reklamni pano, nato pa še na zelenico. Nogometaši Leipziga so v paniki poklicali zdravnike, ki so hitro prihiteli na igrišče. K sreči je Kampl zaradi udarca le zadihal, zato je hitro prišel k sebi in nadaljeval igro. Leipzig je na koncu zmagal s 3:2, Kamp pa je igral do 79. minute, poroča Index.hr.