Ker so gledali rezultate, jim je malo ušel fokus

Le tri dni so imeli na voljo, da so si smučarski skakalci, ki so tekmovali na novoletni turneji in nato še v Titisee-Neustadtu, znova nabrali moč za nadaljevanje sezone. Že včeraj so se spet podali na pot, ki jih je po dveh mesecih vnovič vodila na Poljsko. Potem ko so 20. novembra predolimpijsko zimo 2020/21 odprli v Visli, jih ta konec tedna čakata dve preizkušnji v Zakopanah. Na tamkajšnji skakalnici Wielka Krokiew bodo danes (z začetkom ob 18. uri) kvalifikacije za nedeljsko posamično tekmo (16.00), jutri bo na njej še ekipna preizkušnja (16.15).



Robert Hrgota, glavni trener slovenske reprezentance, ni spreminjal ekipe. Vanjo je vrnil Bora Pavlovčiča, ob 22-letnem članu ND Rateče Planica so se proti jugu Poljske odpeljali še Tilen Bartol, Žiga Jelar, Anže Lanišek ter vsi trije bratje Prevc – Cene, Domen in Peter. Po dveh dneh vaj za moč in krepitev telesne pripravljenosti so v sredo izvedli trening na Bloudkovi velikanki v Planici. »Vreme nam je šlo na roke, skakalnica je bila dobro pripravljena, tako da smo opravili zelo dober trening. Fantje so naredili sedem skokov,« je pojasnil Hrgota, ki je bil s prikazanim zadovoljen.



»Anže in Peter sta skakala zelo dobro, višjo raven je prikazal Domen, nastopi preostalih so bili solidni, tudi Boru je premor dobro del. Le Tilen se je malo lovil,« je razkril mladi selektor in pristavil, da so fantje na splošno skakali občutno bolje kot nazadnje v Bischofshofnu in Titisee-Neustadtu, kjer se nihče od naših ni prebil med elitno deseterico.



Zajc pokazal napredek



Na vprašanje, zakaj je sledil tolikšen padec, je odvrnil, da so malce izgubili rdečo nit in niso bili več dovolj osredotočeni na izvedbo skokov. »Ko so začeli gledati na rezultate oziroma jih loviti, jim je malo ušel fokus,« je razložil 32-letni Velenjčan, ki bo Zakopane zapuščal dobro razpoložen, če bodo njegovi izbranci na tekmah ponovili svoje najboljše poskuse s treninga v Planici. »Želim si predvsem, da bodo fantje dobro izvedli svoje nastope in se vrnili na raven, na kateri so bili pred novoletno turnejo oziroma pred Bischofshofnom, s kakšnimi rezultatskimi cilji pa jih nočem obremenjevati,« je poudaril in pribil, da bi bil kakopak zelo vesel, če bi se na jutrišnji ekipni preizkušnji prebili med najboljšo trojico.



»Moje želje vedno segajo do stopničk, toda razlike med vodilnimi šestimi moštvi so zelo majhne, tako da si lahko hitro tretji ali šesti. Pogosto odloča že dnevna forma ...« je povedal glavni trener, ki bo četverico za ekipno preizkušnjo, na kateri bodo Slovenci branili tretje mesto izpred leta dni (za Nemčijo in Norveško), določil po današnjih kvalifikacijah.



Kot je pripomnil, bo v moštvo uvrstil najboljše štiri tekmovalce, od katerih imata – če se ne bo zgodilo kaj hudo nepredvidljivega – mesti že zagotovljeni Lanišek in najstarejši od bratov Prevc. Ob tem je sporočil dobro novico glede Timija Zajca. »V zadnjih dneh je začel kazati že zelo dobre skoke, tako da bo kmalu spet dobil priložnost v svetovnem pokalu, najpozneje konec januarja v Willingenu,« je še dejal Hrgota.

