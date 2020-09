Ker ni navijačev, ni rock‘n‘rolla

V odmevih iz slovenskega tabora na razplet tekme z Grčijo ni bilo zaznati pretiranega razočaranja, seveda pa bi bilo vse skupaj precej bolj veselo, če bi Andraž Šporar, reprezentant iz uglednega lizbonskega Sportinga, v finišu tekme zadel v polno za zmago. Grki niso bili potrti ob točki na tujem, bilo pa jim je žal, da niso izkoristili katere ob priložnosti za zmago.



Slovenski selektor Matjaž Kek je tako na reprezentančni kot klubski klopi prestal že marsikaj. In med odštevanjem do te tekme se je dobro zavedal, kako zahtevna naloga je pred njim in njegovo močno spremenjeno zasedbo na igrišču. Tekmovalne preizkušnje ni bilo od novembra lani, prav posebna in nenavadna sezona ni ponudila običajnega izhodišča z julijsko-avgustovskim startom večine ligaških tekmovanj, na tribunah ni bilo gledalcev ...



»Seveda sem pričakoval težko tekmo, trpeli smo. Ko smo bili pri žogi, smo imeli težave, v medsebojnih dvobojih je bilo videti, da smo na začetku sezone, izkušenejši Grki so to znali izkoristiti. Resda niso bili stalno nevarni, vendar pa so si v dveh ali treh trenutkih priborili priložnost za gol. Mi pa smo imeli žogo za zmago tik pred koncem, pa žal ni šla v mrežo,« je strnil misli po tej prvi reprezentančni tekmi v koledarskem letu 2020 selektor ter se seveda ozrl k nenavadnemu ozračju v praznih Stožicah: »Igra ni bila spektakularna, to je seveda jasno. Nazadnje so na finalnem turnirju lige prvakov poskrbeli vsaj za umetno ozračje z zvokom na stadionu, tukaj pa sem kuliso predstavljal jaz, ko sem spodbujal igralce in jim vpil, naj napadajo ...«



Ob vprašanju enega od tujih kolegov na novinarski konferenci, ali se je bal Grčije, je kar malo pisano pogledal in dejal: »Zdaj se bojim le covida. Grčija je dobra ekipa, a to je vendarle samo ena ekipa.« Sicer pa je poudaril, da s številnimi novimi obrazi po dveh dneh skupnega treninga res ni mogoče ustvariti čudeža, ter se vrnil k izostanku hrupa s tribun: »Ko ni več tiste prave energije na igrišču, te po navadi prav navijači ženejo naprej, vlijejo ti moč. To so trenutki, ko te nosi vzdušje, to je tisti rock'n'roll.« Jaka Bijol: samozavest in napad Kek je obenem poudaril pomembnost samokritičnosti in objektivnosti ter dodal, da je večkrat med tekmo zelo trpel in da je zdaj vse misli in energijo treba usmeriti k zmagi proti Moldaviji. Njegov tekmec na grški klopi, Nizozemec John van't Schip, je spoštljivo govoril o močnem slovenskem uvodu, nato pa ocenil, da je bil zadovoljen z igro svoje selekcije, nikakor pa ne s končnim izidom ...



​Tudi slovenska reprezentanta Jaka Bijol in Miha Blažič – prvi z bogatimi izkušnjami iz slovitega moskovskega CSKA, slednji pa stalni član enajsterice madžarskega prvaka Ferencvarosa – sta se dobro zavedala, da je bilo domače moštvo daleč od vrhunske predstave. »V napadu moramo biti bolj aktivni, na igrišču dovolj samozavestni,« je poudaril Bijol, soigralec mu je prikimal. Oba se, kot vsi v slovenski slačilnici, dobro zavedata, kako pomembna bo zdaj nedelja.