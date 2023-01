Ker ni izsiljeval izida, ga je imel zrak raje

Peter Prevc si je po zadnji preizkušnji 71. novoletne turneje v smučarskih skokih v Bischofshofnu vidno oddahnil. S sedmim mestom, s katerim je ponovil dosežek iz kvalifikacij, se je namreč veselil najboljše uvrstitve v sezoni, ki mu je sicer v uvodnih dveh mesecih prinesla več slabe kot dobre volje.

Zadovoljstvo najizkušenejšega slovenskega reprezentanta je bilo še večje, ker se je prvič v tej zimi prebil med elitno deseterico. »Za konec sem imel resnično zelo dober dan. Poskušal sem ostati čim bolj umirjen, kar mi je tudi dobro uspelo, saj nisem izsiljeval rezultata. Zaradi tega me je imel zrak tudi raje,« je pojasnil Peter in nato slikovito opisal, kaj se mu je na novega leta dan zgodilo v Garmisch-Partenkirchnu, kjer je z 39. mestom ostal praznih rok.

»Tam sem zadel temelj. V Garmischu mi ni šlo prav nič tako, kot sem si zamislil. Kar koli sem poskušal, je bilo le še slabše,« se je težkih trenutkov spomnil 30-letni šampion kranjskega Triglava in malce za šalo, malce zares pripomnil, da vedno rad pogleda, kje so tla, »potem pa prestavi lestev in začne plezati drugje«.

Na vprašanje, kaj takšen dosežek, s katerim je v skupni razvrstitvi za svetovni pokal z 20. mesta skočil na 16., zanj pomeni za naprej, je odvrnil, da je to predvsem pomiritev za nazaj. »Za naprej pa mi daje mirnost, sproščenost, da si lahko zaupam in da še nisem za odpis.«

Sin ga je popravil

Na opazko, da je glavni trener Robert Hrgota že v Innsbrucku zadovoljno ugotavljal, da se pravi čas spreminjajo v močno ekipo, je odvrnil, da ne bo več ničesar napovedoval. »Res pa je, da smo se tudi v Bischofshofnu ekipno odrezali zelo dobro. No, le Lovro (Kos) je morda v prvi seriji malo zgrešil nastop ali pa je imel slabe razmere,« je dejal, ko ga je sin Ludvik, ki ga je držal v naročju, prisrčno popravil: »Lovro je šel dobro. Narobe si videl.«

Po krajšem smehu navzočih je Peter nadaljeval, da sta tudi Timi Zajc in Žiga Jelar vnovič nastopila zelo dobro. »Na Anžeta (Laniška) pa smo se že malo navadili, da je v vrhu. Zadnji dve leti se je dvigoval in prihajal v takšno formo. Zdaj pri njem vse deluje, nikamor ni niti zašel, da bi potreboval kakšen nasvet. Če bi mu kaj svetoval, bi ga lahko še zmedel. Moram reči, da ga je bilo na turneji res užitek spremljati,« se je slovenski rekorder razgovoril o Lanišku. Odkar ga pozna, je konstantno rastel. »Včasih se je videlo, da mu je bilo težko, vendar se ni nikoli vdal.«

Glede razpleta pri vrhu novoletne turneje, na kateri je moral domžalski as priznati premoč le norveškemu zmagovalcu Halvorju E. Granerudu in Poljaku Dawidu Kubackemu, se je strinjal, da so vodilni trije odstopali. »Od vsega začetka so bili pri vrhu, zato so tudi zasluženo na koncu pobrali smetano.«

Svetovni pokal se bo konec tedna nadaljeval v Zakopanah, kjer je Peter med posamezniki že trikrat stal na odru za najboljše skakalce na svetu. Pred letom dni pa se je tam z reprezentančnimi kolegi veselil moštvene zmage. »Lani se je tam začelo obračati navzgor. Bilo je uspešno, a to še ni zagotovilo, da bo tudi tokrat. A na Poljsko grem lahko zdaj pomirjen in samozavesten, vendar se bom moral še naprej držati smučine,« je še dejal najstarejši od bratov Prevc.