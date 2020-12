Ker ni gledalcev, je vzdušje čudno

Slovenska odbojkarska ligaška sezona kljub zdravstveni grožnji napreduje, v njej pa v moški konkurenci ACH Volley lovi svoj 18. naslov prvaka, sedemnajstega zapovrstjo. A Calcit Volley, nazadnje je bil prvak leta 2003, in Merkur Maribor imata svoje ambicije, o kamniških in nasploh o letošnjem tekmovalnem obdobju pa je spregovoril slovenski reprezentant Mitja Gasparini.



Kako bi ocenili dozdajšnji del sezone Calcit Volleyja, odpraviti bo treba nihanja v igri, mar ne?

»Razen na začetku, ko smo se še lovili, bi jo ocenil kot kar pozitivno. Nihanj je bilo več na začetku, ko smo po nepotrebnem izgubili nekaj točk. Zadnji teden smo zvišali raven igre, s pozitivnimi mislimi gremo naprej.«



Kje so še rezerve v kamniški igri?

»Te so še pri vsakem igralcu, s tem tudi ekipno. Denimo boljši začetni udarec, sprejem servisa, dodatno se lahko izboljšamo v napadu.«



Na ligaški razpredelnici ste trenutno na tretjem mestu, v srednjeevropski ligi na četrtem. Domači pogled?

»Položaj na prvenstveni lestvici je še dokaj ugoden, zavedati se moramo, da se bo vse odločalo v končnici. Položaj je nekako pričakovan, seveda je tu smernica za postoriti še kaj bolje.«



Za vodečo ekipo na ligaški lestvici ACH Volley se je vedelo, da bo v sezono vstopil močan, a tu je tudi drugouvrščeni Merkur Maribor, ki se je okrepil še z reprezentantom Alenom Šketom.

»Z njim so v Mariboru dobili dodatno vrednost. Sicer pa so ena od štirih ekip v Sloveniji, ki računajo na najvišja mesta.«



Kako po dobrem desetletju igranja v tujih klubih ob vrnitvi v domačo odbojko ocenjujete kakovost slovenskega ligaškega tekmovanja?

»Tri že omenjene ekipe in še Salonit Anhovo so zelo kakovostne. Manjša oziroma večja razlika se nato pozna v razmerju do drugih, a vsi se trudijo, znajo odigrati dobro odbojko. Vse je tudi priložnost za razvoj mladih slovenskih igralcev.«



Pred začetkom sezone ste si zaželeli čimprejšnjo vrnitev gledalcev na tribune. A bomo morali počakati še nekaj časa.

»Odsotnost publike se pozna, vzdušje je čudno. Želimo si navijanja, to nam zagotovo manjka. Upam, da se bo to zgodilo čim prej, je pa tudi vprašanje, ali se sploh bo.«



Kako pa bi ocenili svoje igre v kamniškem dresu do zdaj?

»Ne bi se ocenjeval, poskušam dati vse na svoji ravni. Naj drugi podajo oceno o tem, ali pa četudi ne.«