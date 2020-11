Ker mu je lani dobro uspelo, ve, da mu lahko tudi letos

Z uradnim treningom (15.45) in kvalifikacijami (18.00) se bo jutri v Visli začela nova (predolimpijska) sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Med Slovenci ima na to poljsko prizorišče od lani najlepše spomine Anže Lanišek, ki se je pred letom dni na skakalnici Adama Malysza z drugim mestom veselil svojih prvih (posamičnih) stopničk med elito. Zaradi obetavne forme se je 24-letni Domžalčan danes dobro razpoložen odpeljal proti Visli.



S kakšnimi pričakovanji se odpravljate na Poljsko?

»Lani se mi je v Visli zares lepo izšlo. Takrat sem si dokazal, da sem lahko tudi z ne najboljšimi skoki – na tekmi mi namreč nista uspela brezhibno – zraven. S tem, da bi moral ponoviti ta uspeh, se ne obremenjujem. Želim si, da bi tekmoval čim bolj sproščeno, da bi bil zbran in osredotočen na svojo nalogo. Če mi bo to uspelo, bo prišel tudi želeni rezultat.«



Sloveniji ste pred dvema mesecema prav v Visli prek celinskega pokala priskakali dodatno prenosljivo vstopnico za uvodni zimski ciklus tekem med svetovno elito.

»Če primerjam s tem, kako sem skakal vse poletje, sem bil takrat kar v slabi formi. A mi je uspelo nekako prikazati solidne skoke, s katerimi sem izpolnil kvoto. Resda je bilo tesno, pa vendarle.«



Z njo ste izpolnili cilj vodstva reprezentance.

»Da, po eni strani so me poslali na tekmi za celinski pokal v Vislo zaradi kvote, po drugi pa zato, da bi se še bolj navadil na tamkajšnjo zelo nizko postavljeno startno klop. Zaradi tega je težko priti v pravi položaj za počep, kar mi je povzročalo težave že lani. Upam in verjamem, da sem zdaj ta problem rešil in da sem dobil želene občutke, kako se moram spustiti po zaletišču, da zdaj ne bom imel preglavic.«



V zadnjem obdobju ste večinoma vadili doma, pred tem pa ste bili tudi v Innsbrucku, Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu, kjer je zelo pihalo. Gorazd Bertoncelj je rekel, da je bilo že na meji. Kako ste doživeli tisti trening?

»V bistvu smo si mi želeli še skakati, a je bil nato Gorazd tisti, ki mu je bilo preveč vetrovno in je zato prekinil trening. Dobro je kdaj pregrizniti tudi takšen veter, že zaradi tako zgodnjega svetovnega prvenstva na letalnici v Planici se je treba tudi na treningu navajati na ekstremne razmere. Ko malo bolj pritisne na smuči. To je najboljša priprava za polete.«



Vas pa zaradi vetra ni nič stiskalo pri srcu?

»Ne, tolikokrat sem že padel, da sem se že pravzaprav navadil na padce in mi ne pridejo več do živega.«



Kako ste bili zadovoljni s svojimi zadnjimi skoki v Planici in Kranju?

»Veseli me, da sem iz treninga v trening stopnjeval svoje nastope in da sem se spet začutil, kot radi rečemo. Ravno to sem si tudi želel.«



Ste imeli nazadnje kakšno primerjavo s tujimi tekmeci?

»Skakali smo z Rusi, Američani in Kanadčanom, s Poljaki in tekmovalci iz drugih velesil pa ne, zato je toliko težje kar koli napovedati. Uvodne preizkušnje bodo za vse velika neznanka. Kdor bo najmanj gledal okrog sebe, bo v ospredju. Treba je verjeti vase, prepričan moraš biti, da znaš in zmoreš. Lani mi je dobro uspelo, zato ne vidim razloga, zakaj mi ne bi tudi letos.«



Med velikimi cilji slovenske reprezentance v novi sezoni bo nedvomno tudi svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki bo že med 10. in 13. decembrom v Planici.

Vsekakor! Smučarski poleti so vedno želja! Četudi v prejšnjih letih na letalnicah nisem ravno blestel, sem si lani na Kulmu dokazal, da znam tudi daleč leteti. A najprej bo treba dati skozi Vislo in nato Ruko, šele potem bom začel razmišljati o Planici.«