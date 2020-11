Kekovi začeli v Šiški, končali bodo v Atenah

Prišla tudi Bajrić in Črnigoj

Potem ko je Matjaž Kek naknadno vpoklical zveznega igralca Rijeke Adama Gnezdo Čerina, se je odzval tudi na poškodbo Nemanje Mitrovića in dejstvo, da bo Slovenija novembra igrala tri tekme. Iz vrst slovaškega prvaka Slovan, ki ga vodi trener Darko Milanič, je prišel v ekipo še branilec Kenan Bajrić, v vrstah Venezie v italijanski serie B pa je dovolj močno opozoril nase Domen Črnigoj, s katerim bo Kek dodal reprezentanci tudi hitrost in telesno moč.

Vrhunec akcije derbi v Grčiji

Nogometna družina je v zgodovinskem položaju, še nikdar doslej niso klubi in reprezentance odigrali tako veliko tekem v tako kratkem času, kot jih bodo v sezoni 2020/21. Klubski ritem je neizprosen, a nogometaši so že prestali prilagajanje na reprezentančne razmere in razmišljajo o treh tekmah, ki jih v naslednjih dneh čakajo pod poveljstvom selektorjaNaši najboljši nogometaši razmišljajo le še o izzivih v majici Slovenije, saj jim drugega niti ne preostane. Kek je namreč zaukazal prvi skupni trening že v nedeljo popoldne, četudi so se ga lahko udeležili le fantje, ki so končali svoje obveznosti že v petek ali soboto zvečer.»Izkoristiti želimo vse možne termine, saj nas čakajo tri tekme, igralci pa so iztrošeni po norem ritmu v klubih. Prav zato potrebujemo širok kader, ki nam lahko v vsakem trenutku zagotovi kakovost in ritem naše igre. Ko smo dobri v hitrih prehodih iz obrambe v napad in obratno, potem smo že prepoznavni, ko pa spustimo ritem, zaidemo v težave,« je zatrdil Kek, ki je tudi zavoljo tega konec tedna angažiral nove moči in vpoklicalinSlovenska reprezentanca bo novembra igrala kar tri dvoboje, njihov pomen in privlačnost bosta naraščala iz tekme v tekmo. Kek bo najprej vodil jato v sredini prijateljski tekmi z Azerbajdžanom v Stožicah. Izbrana vrsta se bo nato pripravljala za zadnji preizkušnji v Uefini ligi narodov C3 – v nedeljo prihaja v Stožice še Kosovo, tri dni pozneje se bodo Slovenci in Grki v Atenah pomerili za prvo mesto v skupini. Vse tri tekme bodo ob 20.45.Slovenci imajo na voljo imenitno izhodišče v boju za prvo mesto v skupini C3, ki prinaša napredovanje v ligo B v naslednji izvedbi lige narodov (Slovenija 10, Grčija 8, Kosovo 2, Moldavija 1). Morda še kaj več, če bosta Fifa in Uefa določili, da si bodo najboljši iz letošnje lige narodov zagotovili dodatne kvalifikacije za svetovno prvenstvo v Katarju. Škoda bi bilo, če tega morebitnega darila ne bi izkoristili.»Položaj, v katerem smo, je treba nadgraditi. Lepa priložnost za to so prav prihajajoče novembrske tekme. Že sredina prijateljska preizkušnja z Azerbajdžanom nam ponuja možnost, da naredimo korak naprej,« je sporočil svojim izbrancem Kek.