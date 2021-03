Kekovi Slovenci po zmago na sedmem obisku otoka

Nadstreljali Slovake

Kvalifikacije za SP 2022, skupina H: Ciper – Slovenija (Nikozija, 18), Slovaška – Rusija (Trnava, 20.45), Hrvaška – Malta (Reka, 20.45); vrstni red: Rusija 6, Slovenija in Hrvaška po 3, Slovaška 2, Ciper in Malta po 1.

Nogometna reprezentanca Cipra na vzhodnem robu Evropske unije ne uživa take priljubljenosti kot klubi Apoel, Omonia in Anorthosis. Morda bo kmalu drugače, potem ko je letos prevzel izbrano vrsto Grk, Grčija tukaj vendarle kotira višje. Na igrišču je že zavela sprememba, Slovence čaka velikanski izziv na otoku, na katerem pričakujejo že svojo sedmo tekmo! Sedem je najmanjše število, za katero velja Midyjev izrek v matematiki.Je tudi pravljično, za nekatere prav tako srečno. Morda tudi za Slovence, ki bodo drevi igrali že sedmo tekmo s Ciprom v gosteh. Spomin na zadnji obisk Nikozije bi vendarle najraje pozabili. Septembra 2018 so namreč v ligi narodov ostali praznih rok, potem ko so gostitelji zmagali (2:1) s pomočjo avtogolaIzbrani vrstismo tedaj podelili naslednje ocene (4-2-3-1):6;5,5,5,5,5, Stojanović 5;5,5;4,5,5,5,6;6; igrali so še6,(-) in(-); selektor Tomaž Kavčič 5,5. Kavčič je preverjal alternative za marčevski start kvalifikacij za euro 2020, toda tekma se ni razpletla po njegovih željah.Ciper je vodil izraelski trener, ki je poskušal igrati odprto (proti Sloveniji – posest žoge 53:47, koti 4:2, streli na vrata 5:2, natančnost podaj 83:82), njegov naslednik se je vrnil h koreninam grških in ciprskih ekip. Nekdanjega stoperja AEK, ki je pozneje v različnih trenerskih vlogah deloval v klubu med letoma 2005 in 2019, zanimata granitna obramba in maksimalna taktična priprava na tekmeca. Vsaj delno podobno torej kot njegovega kolegaNa Cipru se je prejšnji teden opekla Slovaška (0:0), Hrvati so se v soboto na Rujevici izvlekli skozi šivankino uho (1:0), čeravno je treba opozoriti, da gostje niso resno ogrozili ekipe, Slovake pač. Statistično so Slovake celo presegli (streli 11:7, na vrata 4:3, koti 3:1, posest 40:60, natančnost podaj 74:82) in si priigrali več priložnosti za gol (3:2). Kostenoglou je želel ustaviti Hrvate s tremi oziroma petimi branilci (3-4-3), Slovake je napadel bolj pogumno (3-4-3 in nato 4-3-3) in nekaj podobnega lahko pričakujejo drevi tudi Slovenci.Zanimivih spopadov s Ciprom so tako ali tako vajeni. Po dvakrat so igrali v Larnaki, kjer leži mednarodno letališče – takoj za zgodovinsko prvo tekmo v Estoniji –, in Limasolu, zadnja izziva so sprejeli v Nikoziji, kjer igra tekme pod Uefinim okriljem tudi dober mariborski znanec Apoel. Državi sta primerljivi še po številnih merilih. Ne gre le za to, da sta Slovenija in Ciper razširila Evropsko unijo na isti dan leta 2004, Ciprčani pa so natanko leto za Slovenci vstopili tudi v evroobmočje. Tudi skoraj enako visok BDP na prebivalca imajo.Prav tako državi povezuje selitev nekaterih slovenskih podjetij na Ciper. Slovenija in Ciper se v seštevku odlično poznata. Drevi bosta igrala že enajsto medsebojno tekmo – toliko jih Slovenija ni igrala z nikomer –, sedmo na otoku, in prav zanimivo bo videti, koga bo osrečila pravljična številka sedem.