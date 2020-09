Kek že pozna adute za napad na Grčijo

Kdo je preživel zadnje mesece s čim manj praskami in kdo bo posledično bolje pripravljen za start v Uefini ligi narodov? To je glavno vprašanje pred jutrišnjim (20.45) derbijem skupine C3 v Stožicah, kjer se bosta merili Slovenija in Grčija. Navijače zanima tudi odgovor na vprašanje, s kom bo selektor Matjaž Kek napadel ekipo nekdanjih evropskih prvakov.



Slovenci bivajo v Ljubljani, vadijo v Stožicah in na Brdu pri Kranju, pri čemer bo Kek zanesljivo dodobra premešal svojo udarno enajsterico. Še več, jutri zvečer bodo nad Grke krenili fantje, ki najverjetneje še nikdar prej niso začeli tekme v takšni enajsterici.



Razlogov za to je več – odsotni bodo prvi virtuoz v orkestru Josip Iličić, junak lanske zmage nad Izraelom Benjamin Verbič, najbolj izkušeni zvezni igralec Rene Krhin, kapetan Bojan Jokić, ki ima v nogah približno toliko tekem za Slovenijo kot celotna jutrišnja začetna enajsterica, napadalec Tim Matavž, ki je prav v zadnji tekmi Slovenije – lani na Poljskem – vnovič dokazal, da so ga nekateri prehitro odpisali, saj se je odlično ujel s tedaj razigranim Iličićem.



Kek je v svoji zadnji tekmi na klopi Slovenije poslal v ogenj naslednjo enajsterico (4-2-3-1): Oblak; Balkovec, Mevlja, Blažič, Stojanović; Kurtić, Krhin; Verbič, Bijol, Iličić; Matavž. Zanesljivo bo torej zamenjal najmanj štiri člane moštva, ki je pustilo v Varšavi soliden vtis kljub porazu z 2:3. Slovenci niso začeli slabo, v težave so zašli, ko so prenehali izvajati pritisk na poljske zvezne igralce. Tudi jutri zvečer bo prav telesna (ne)pripravljenost še kako pomemben dejavnik na igrišču stadiona v Stožicah, ki bo seveda sameval zaradi zahtev Uefe. Ne pozabimo, da bodo Slovenci igrali dve tekmi v treh dneh, zato bo Kek svojim nogometašem ustrezno razporedil minutažo.

Od Oblaka do Šporarja

Številka ena pripada kapetanu Janu Oblaku, pred njim bodo štirje branilci. Par štoperjev ima med vsemi na Kekovem seznamu v nogah največ tekem v sezoni 2020/21. Miha Mevlja je v majici Sočija odigral šest tekem v ruskem prvenstvu (532 minut), Miha Blažič po dve tekmi v madžarskem prvenstvu in boju za ligo prvakov. Na levi strani naj bi igral Jure Balkovec, na desni poteka bitka med Petrom Stojanovićem, ki mu je Kek lani močno zaupal, in povratnikom Nejcem Skubicem.



Logika narekuje, da bo selektor naposled preizkusil igralca iz turškega prvenstva, torej bi se odločil za izkušenega Skubica. Tudi v zvezni vrsti domuje nogometaš iz Turčije, na katerega Kek čaka vse od vrnitve na klop Slovenije – Amedej Vetrih je imel pogosto težave s poškodbami, zdaj bi lahko dočakal nastop ob Jasminu Kurtiću. Napadalni kvartet (4-2-3-1) bo v primerjavi z zadnjo tekmo v Varšavi najmočneje premešan. Namesto Tima Matavža naj bi igral Andraž Šporar, za njim – kot na Poljskem – Jaka Bijol. Slednji je v Rusiji resda odigral štiri tekme, toda skupaj zbral le 55 minut igre.



Na levi strani napada se ponuja razigrani Damjan Bohar, ki blesti na Poljskem (gol in dve podaji v prvih dveh tekmah), na desni Miha Zajc, ki naj bi vnesel v ekipo dodatno tehnično znanje namesto nesrečnega Josipa Iličića. To naj bi bili torej glavni aduti Matjaža Keka za uspešen start v skupini lige narodov C3, ki je z Grčijo, Moldavijo in Kosovom idealno tekmovanje za položaj, v katerega so zašli Slovenci.