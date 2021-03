Kek vesel vrnitve navijačev v Sočiju

Selektor Matjaž Kek se rad drži začrtanega vsakdanjega urnika. Tako je bilo tudi dan pred današnjim (15.00) spopadom z Rusi ob Črnem morju. Preden je odšel na rutinski sprehod med zajtrkom in kosilom, smo mu vzeli nekaj minut za analizo položaja slovenske reprezentance v boju za Katar 2022 in se ozrli k naslednjim izzivom.



Začniva z vremenom, hitro smo doživeli hladno prho?

»Časi niso normalni v nobenem primeru, pandemija je opravila svoje. Če k temu dodamo še vreme, smo res v čudnem obdobju: včeraj je bilo dvajset stopinj, v Sočiju je pet stopinj, dopoldne deževje, popoldne nebo brez oblačka. V Nikoziji pa nas spet čaka otoplitev na dvajset stopinj Celzija.«



V Rusiji ne moremo mimo spominov na leto 2009, ko ste v boju za Južno Afriko izločili prav Ruse. Časi so drugačni, toda spomini ostajajo.

»To je lep spomin, lepo se bo spominjati tudi prve zmage nad Hrvaško … Toda, saj veste, kako je bilo včasih, vendarle smo imeli na voljo čas, da smo skupaj spili tudi kavo. Danes je urnik tako natrpan, da pogosto niti ne vem več, koliko informacij smo prejeli v trenerskem štabu in koliko smo jih prenesli naprej igralcem.«



Kako se počutijo fantje po zahtevnem večeru v Stožicah?

»Sosedski derbi jih je izčrpal telesno in psihološko. Tudi potovanja nosijo s seboj posledice, trening na stadionu Sočija mi je že dal informacije. Fantom pustim v prostem času svobodo, ker bodo tako hitreje prevzeli odgovornost. Da bi jih zavijal v vato? To odpade.«



Kako proti Rusom? Pred dvanajstimi leti so premogli več individualnih zvezdnikov kot danes, ko jih boljši kolektiv.

»Že med poletom proti Sočiju sem analiziral tekmo Malte in Rusije. Rusija ima živahno ekipo, igrala bo na svojem stadionu, na katerem bo tudi nekaj gledalcev. Ruse krasita hitra kolektivna igra in direkten pogled proti tekmečevim vratom.«



Samozavestni so tukajšnji prebivalci. Vse je odprto, povsod je polno ljudi, hoteli in trgovine niso izjema. Kako doživljate to spremembo?

»Prihajamo iz drugega okolja in drugačnih varnostno-zdravstvenih priporočil, zato smo dodatno pozorni in previdni. Kaj naj rečem? Veselim se, da bomo igrali v nogometnem vzdušju z gledalci na stadionu.«



Boste prvokategornike pripravili za 90 minut nove bitke, ki ne bo zadnja v tem ciklusu?

»V šestih dneh bomo igrali tri tekme in ob tem še veliko prepotovali, toda osredotočen sem le na nas. Če nekoga ne bom mogel poslati v igro trikrat po 90 minut, ga ne bom. Saj smo že v tekmi s Hrvati v nekem obdobju padli, toda kljub temu nismo dopustili Luki Modriću, da bi nas lomil z globinskimi podajami, ki ga vselej krasijo.«



Rusi, s katerimi sem govoril, gojijo visoka pričakovanja. Morda gre za eno najtežjih gostovanj na stari celini. Čutite ta naboj?

»To je pravo, orng gostovanje. Toda podobno je bilo v Atenah, kjer smo občasno dobro viseli proti Grkom. Ti isti Grki so zdaj igrali s Španci 1:1, torej niso (bili) kar tako. V naši skupini moramo igrati na rezultat, četudi ne bomo umirali v lepoti. Zavedamo se kakovosti Rusije, toda na tekmi se bo nekaj vprašalo tudi Slovenijo.«

