Kek snel rokavice: Dovolj imam

Podpis v minuti

Vrnil se je Verbič Vratarji: Belec, Oblak, Vekić; branilci: Balkovec, Bijol, Blažič, Karničnik, Kolmanič, Mevlja, Rogelj, Stojanović; vezisti: Črnigoj, Elšnik, Gnezda Čerin, Gorenc Stanković, Kurtić, Lovrić, Štulac; napadalci: Iličić, Šeško, Šporar, Tijanić, Verbič, Zahović.

Septembrski reprezentančni glavobol lahko pozdravi le šest točk na obračunih z Malto in Rusijo. Selektorni želel preveč pogrevati dogodkov iz Ljubljane in Splita, kjer je slovenska izbrana vrsta vknjižila remi s Slovaško, minimalno zmago nad Malto in morda še prenizek poraz s Hrvaško. »Popravnih izpitov več ni,« je na včerajšnji predstavitvi seznama za tekmi v Valletti in Mariboru, kamor se reprezentanca vrača prvič po tekmi dodatnih kvalifikacij z Ukrajino leta 2015, povedal Kek.Vpoklic sta si tokrat prislužila branilec(Mura) in vezist(Olimpija), ki še nista debitirala v članski vrsti. Tako je tudi v primeru branilca(Austin), za katerega še ni jasno, ali mu bo klub dovolil prihod. Na desnem boku obrambe manjka, v napadu, vrača pa se, ki je septembra v Kijevu šele dobro okreval po poškodbi. Igro v konici bo poskušal izboljšati tudi(Göztepe).»Ne vem, zakaj bi jih klical, če jih ne nameravam uporabiti. Rotacij bo manj, a so zraven zato, da bi izboljšali agresivnost, duele ...« je pred prvimi treningi, ki bodo tokrat v Kidričevem, našteval Kek. »V zadnjih ciklusih smo imeli težave s tretjo tekmo, zdaj sta na srečo le dve. Če hočemo ostati vsaj v kombinacijah za veliko tekmovanje, šteje vsaka točka.« V skupini H ima Slovenija tri točke in zmago več od zadnjeuvrščenih Cipra in Malte, Rusi in Hrvati so ubežali na šest točk naskoka, dve manj od vodilnih imajo Slovaki. Vsi z izjemo otočanov imajo tudi boljšo razliko v zadetkih, ki bo odločala o uvrstitvi na lestvici. A že domača tekma z Malto, Slovenija je z 11-metrovkozmagala z 1:0, je pokazala, da Maltežani še zdaleč niso v skupini zgolj za popravljanje statistike.»Jaz bom o tem razmišljal šele potem, ko bom na kakšni tekmi zmagal. Malta je že na vseh prejšnjih tekmah nedvomno pokazala, da je to nasprotnik, ki se ga celo v nekem trenutku podcenjuje,« je sredi svoje druge etape na slovenski klopi previden Mariborčan. Glede na nedavne izjave predsednika Nogometne zveze Slovenijebo sodelovanje trajalo vsaj še do eura 2024.»To je v bistvu vprašanje za predsednika – povedal sem že, da želim najprej končati ta ciklus. Če bo zadovoljstvo obojestransko, bom podpisal v eni minuti,« je o statusu svoje pogodbe spregovoril Kek. Po nogometni lekciji v Splitu in porazu z 0:3 je nekaj prahu dvignil, ki se je po menjavi v 54. minuti napotil v slačilnico. Ideolog slovenske igre je bil zgolj razočaran, v zadnjih tednih sta večkrat govorila, je zatrdil selektor: »Po tekmah Atalante se vidi, da je v vedno boljšem stanju. Želja po igranju za reprezentanco ni vprašljiva.« Upa tudi, da so njegove javne kritike padle na plodna tla.»Teh alibijev imam že zelo dovolj, ne le v reprezentanci, temveč tudi v življenju. V nobenem trenutku nisem bil nespoštljiv, mogoče bi si kdo želel, da bi kaj povedal v rokavicah, a jaz ne. Morda bi bil danes še direktnejši,« je rokavico varovancem vrgel Kek.