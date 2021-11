Kek nad Slovake z znanimi silami

Znan je kadrovski načrt nogometne Slovenije za zadnje dejanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju, taktični še ne. Selektor Matjaž Kek je razkril imena fantov, s katerimi bo lovil boljši vtis in čim več točk v tekmah s Slovaško in Ciprom.

Obenem je napovedal, da bo Slovenija 11. novembra v Trnavi (20.45) krenila z drugačno postavitvijo enajsterice kot doslej. Slovenija bo novembra odigrala pravšnji tekmi za konec neuspešnega boja za Katar 2022. Slovaška je prav tako že izgubila možnosti za vrnitev na mundial, Ciper pa je – vsaj v gosteh – nemara celo najslabša reprezentanca v slovenski skupini H, v kateri bosta o prvem mestu odločili Hrvaška in Rusija 14. t. m. v derbiju v Splitu.

»Fante bom ne glede na vse pripravil, kot bi šlo za odločilno tekmo. Načrtujemo našo dodatno izboljšano podobo v primerjavi z oktobrom, zato smo tu in zato je pomembna vsaka tekma,« je napovedal Matjaž Kek in zavrnil oceno, da tekmi v Trnavi in tri dni pozneje v Stožicah ne prinašata nikakršnega rezultatskega izziva.

Selektorju seveda ne preostane drugega, iztržka ne more bistveno popraviti, končni vtis pač. Če se spomnimo zadnje tekme v njegovem prvem mandatu na klopi Slovenije, mu je uspelo prav to: na rezultatsko »nepomembni« tekmi s Srbijo v Ljudskem vrtu – nasprotno so Srbi lovili zmago v boju za EP 2012 – je osvojil tri točke in se poslovil z zmago.

NZS in Kek dogovorjena

Bomo videli, kako bo šlo Sloveniji v njeni zadnji letošnji akciji. Kek ni močno posegel v igralski kader v primerjavi s prejšnjo akcijo – v jato je vrnil le Miho Zajca, s seznama pa je odpadel Žan Kolmanič, namesto katerega je dobil novo priložnost domžalski bek Sven Šoštarić Karić. »Na seznamu ni večjih sprememb, ker za to ni niti potrebe niti ni zanje pravi čas,« je zatrdil Kek in napovedal, da bo najverjetneje konec tedna vpoklical 26. nogometaša. Izpostavil je napadalca Žana Celarja, ki igra za Lugano – isti klub kot Sandi Lovrić – v švicarskem prvenstvu.

Na seznamu 25 imen Slovenija za Slovaško in Ciper, vratarji (3): Oblak (Atletico), Belec (Salernitana), Vekić (P. Ferreira); branilci (8): Mevlja (Alanyaspor), Stojanović (Empoli), Bijol (CSKA Moskva), Balkovec (Karagümrük), Blažič (Ferencvaros), Rogelj (Tirol), Karničnik (Mura), Šoštarič Karić (Domžale); vezisti (8): Kurtić (PAOK), Zajc (Fenerbahče), Črnigoj (Venezia), Štulac (Empoli), Lovrić (Lugano), Gorenc Stanković (Sturm), Gnezda Čerin (Rijeka), Elšnik (Olimpija); napadalci (6): Iličić (Atalanta), Verbič (Dinamo K.), Šporar (Middlesbrough), Zahović (Pogon), Šeško (Salzburg), Tijanić (Göztepe).

Selektor Kek je napovedal, da ga zanima tudi pogled v prihodnost in da je z vodstvom NZS načelno že dogovorjen za nadaljevanje sodelovanja, saj je njihova skupna želja preboj na euro 2024. Kljub temu da je boj za turnir, ki ga bo organizirala Nemčija, še daleč, Kek v prihajajočih tekmah s Slovaško in Ciprom ne bo eksperimentiral. Gotovo pa bo iskal vsaj kaj uporabnega za naslednje srednjeročne izzive, ki čakajo slovensko reprezentanco. Uefina liga narodov 2022/23 bo aktualna junija in septembra 2022, pravi boj za euro 2024 bo trajal od marca do novembra 2023.