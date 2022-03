Kek nad gostitelje z drugimi imeni

Slovenska nogometna reprezentanca bo danes (19.30) sprejela drugi izziv na pripravljalnem turnirju ob Perzijskem zalivu, potem ko se bo tretjič doslej pomerila z izbrano vrsto Katarja. Zagotovo lahko pričakujemo, da bo selektor Matjaž Kek delno prevetril enajsterico v primerjavi z moštvom, ki je v soboto remiziralo s Hrvaško. Na videz lažji izziv bo zadnji preizkus Slovencev pred 2. junijem, ko bodo odprli ligo narodov v tekmi s Švedsko v Ljubljani.

Hrvaški selektor Zlatko Dalić je napovedal, da bo danes poslal nad Bolgarijo novo enajsterico, saj želi ponuditi priložnost vsem, ki jih je povabil na Bližnji vzhod. Kek? Nad Hrvaško je krenil v postavitvi igre 5-4-1 in z enajsterico Oblak, Karničnik (od 77. Stojanović), Blažič, Bijol, Brekalo, Sikošek (od 78. Črnigoj), Gnezda Čerin (od 63. Gorenc Stanković), Kurtić, Zajc (od 78. Zahović), Lovrić (od 63. Verbič), Šporar (od 63. Šeško). V soboto so počivali le vratarja Belec in Frelih, branilca Mevlja in Balkovec, zvezna igralca Petrović in Horvat ter napadalec Celar.

Kek je napovedal kadrovsko rotacijo na sredini igrišča, najbrž bosta dobila priložnost Benjamin Verbič in Domen Črnigoj, ki sta pripomogla do »točke« s svetovnimi podprvaki Hrvati, morda še kdo. »Na neki način pričakujem zahtevnejšo tekmo kot proti Hrvaški, saj od nas vsi zahtevajo zmago. Res pa je Katar dobro vodena in uigrana reprezentanca, ki v povprečju prejema malo golov. Seveda me zanima odziv naših igralcev. Kdor bi imel težave z igranjem dveh tekem v treh dneh, bi se junija znašel pred misijo nemogoče v ligi narodov,« je prepričan Kek. Slovenija bo junija igrala štiri tekme v desetih dneh – s Švedsko (2. 6.), Srbijo (5., Beograd), Norveško (9., Oslo) in Srbijo (12.).

Katar pred Slovenijo

Bomo videli, kakšne odgovore bo našel Mariborčan v tekmi z 52. selekcijo s Fifine lestvice. Katar kotira dvanajst mest pred Slovenijo, a to ni realno, zagotovo pa se gostom obeta zanimiv izziv. Slovenija se je sedemkrat merila z zalivskimi reprezentancami, pri tem pa ustvarila bilanco zmag, remijev in porazov 4-2-1 ter razliko v golih 20:5. Edinkrat je izgubila – prav nazadnje, ko je gostovala v Dohi! To je bilo leta 2015, ko je prevetreno reprezentanco Srečka Katanca na stadionu Jasima bin Hamada matiral Katar z 1:0.

Vlagajo tudi v PSG Katar ni avtsajder v nogometni družini, navsezadnje prav katarski naftni dolarji poganjajo PSG, pariški predsednik Nasser Al Khealifi – predsednik združenja klubov Eca – pa je ob robu igrišča eden najmočnejših igralcev na svetu.

Katar je odtlej resda dodatno zrasel, z rapidnim razvojem celotnega športa v kompleksu akademije Aspire – deluje od leta 2004 – lovi tudi preostale tekmece v kolektivnih športih. Posebno poglavje je nogomet, kjer vodi razvoj zdajšnji članski selektor Felix Sanchez, nekoč član trenerske ekipe mlajših selekcij Barcelone. Katarci vlagajo v nogomet od začetka stoletja, torej so začeli investirati prej kot leta 2009, ko so morali vložiti kandidaturo za mundial 2022.