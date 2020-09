Kek meri na šest točk, Grčija mora torej pasti

Bo Kek oživil navezo Šporar-Zajc?

Miha Zajc (s številko 10) dobro pozna Stožice, v majici Olimpije je blestel med letoma 2014 in 2017. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Boj do zadnjega atoma moči

Prvi četrtek v septembru prinaša vrnitev slovenske nogometne reprezentance v tekmovalni ritem. Devet mesecev in pol od zadnje delovne akcije čaka selektorjanov izziv – letošnja premiera v Uefini ligi narodov. Škoda, da drevi (20.45) v Stožicah ne bo navijačev, Grčija je namreč najmočnejša tekmica Slovenije v skupini C3.Merjenje moči s helensko republiko, Moldavijo in Kosovom bo gotovo privlačno, obenem Slovencem ponuja realen boj za prvo mesto, ki vodi v ligo B v naslednji izvedbi lige narodov. To bi bil pravšnji podvig Kekovih fantov pred veliko zahtevnejšim in še pomembnejšim ciklusom bojev za mundial 2022 v Katarju.Številni v Sloveniji si tudi nekaj ur pred stožiškim dvobojem zastavljajo več vprašanj: bo odsotnostposkušal izničiti, bo Kek drevi oživil nekdanjo navezo Olimpije Zajc-Šporar, kako pripravljeni so prišli na zbor fantje, ki v tej sezoni nimajo v kartotekah niti ene tekme, koliko dinamita je ostalo v nogah nekdanjim evropskim prvakom Grkom?Bomo videli, vsaj navzven se namreč zdi, da fantje izžarevajo velik motiv za nekaj več, čeprav je težko oceniti njihovo pripravljenost. V času vladavine izrednih razmer in številnih precedenčnih dogodkov si ni bilo možno ogledati Kekovih treningov, v resnici le selektor pozna odgovore na vprašanja, ki si jih zastavljajo drugi deležniki v nogometni družini.»Ključno za uspeh v sleherni tekmi je prevzemanje odgovornosti na igrišču. Tako bo tudi tokrat. Pripravljen sem za boj in akcijo, toda o tem odloča selektor. Kdor koli bo dobil priložnost, bo moral igrati odgovorno, prek TV nas bo namreč spremljalo veliko navijačev,« se zaveda Miha Zajc, (še) nogometaš turškega Fenerbahčeja, nekoč ljubljenec stožiškega občinstva skupaj z napadalcemDeveti mesec v gregorijanskem koledarju je bil pogosto odličen za slovensko reprezentanco, posebno za Keka. Pohod proti Južni Afriki 2010 je začel s prepričljivo zmago nad Poljsko, tudi lani so njegovi aduti v dveh septembrskih tekmah zmleli Poljsko in Izrael in si pripravili imenitno izhodišče za napad na euro 2020. Vse je bilo nared za veliki sosedski spopad z Avstrijo, toda Slovenci so morda pozabili, da morajo prej obiskati Skopje ...Ob letu osorej je sila podobno kot lani: zmaga z Grčijo bi bila še kako dobrodošla za slovenski nogomet, ki je prejel več bolečih zaušnic v Uefinih klubskih tekmovanjih. Tudi neodločen rezultat bi sprejela večina, če bi fantje le prikazali, kar se od njih pričakuje: boj do zadnjega atoma moči, ki je krasil tudi tehnično najbolj dovršene slovenske zasedbe.»Fantje bodo dobili vsak svoje naloge. Ne glede na vse težave z manjkajočimi igralci in praznim štadionom bo naš cilj enak kot doslej. Želimo zmagati tako danes z Grčijo kot v nedeljo z Moldavijo in tako se bomo tudi postavili na igrišču,« je napovedal dvoboj z Grki selektor Matjaž Kek.