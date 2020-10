Kek išče strelce za bitko na Kosovu

Nogometna Slovenija bo v prihodnjih dneh sprejela bolj pomembna izziva, kot se zdi pred gostovanjem reprezentance v Prištini in Kišinjovu. Moštvo selektorja Matjaža Keka bo težko kogar koli pustilo ravnodušnega – ta občutek je po visoki zmagi nad San Marinom še močnejši. Zelo dobrodošlo bi bilo, da bi Slovenci ostali v igri za prvo mesto v skupini lige narodov C3 tudi po tekmah na Kosovu in v Moldaviji.



Pandemija koronavirusa je premešala nogometne karte bolje, kot bi to storil najboljši krupje v Las Vegasu, le malokatera ekipa je imuna proti posledicam krize, ki revolucionarno spreminja svet, kako ne bi nogometne igre. To potrjujejo izidi zadnjih mesecev v Uefini ligi narodov, na prijateljskih tekmah ali pa v klubskih tekmovanjih – zadostuje že pogled na zadnje kolo angleške premier league.



To velja izkoristiti in čim prej zapustiti ligo narodov C. Pot iz nje resda vodi le prek prvega mesta, nagrada pa bi bila enormna. Slovenci bi se znebili skromne druščine in si zagotovili nastop v ligi B, kjer domujejo izbrane vrste à la Avstrija, Škotska in Rusija, v naslednji sezoni se jim bodo pridružile še zadnjeuvrščene ekipe iz lig A, to so trenutno BiH, Hrvaška, Švica ... To je že raven nogometne družbe, na katero bi bili lahko ponosni.

Časi, ko je slovenska reprezentanca igrala prijateljske tekme z Anglijo, Francijo, Nemčijo in Italijo, bodo težko ponovljivi, korona je odpihnila možnost za letošnje tekme s Turčijo, Albanijo in tudi Portugalsko ob stoletnici NZS.



Letos bomo tako videli na delu Azerbajdžan (novembra), San Marino smo že odkljukali. Predvčerajšnjim so Slovenci v Stožicah zmleli ekipo, ki leži prav na zadnjem mestu (210.) lestvice Fife, tik nad njo so celo Šrilanka, Britanski Deviški otoki, Ameriški Deviški otoki in Angvila.

Kako naprej? Izbrana vrsta Matjaža Keka (64. na lestvici Fife) bo najprej gostovala pri 116. ekipi na svetu, ki je doživela vrhunec oktobrskih bojev v sinočnjem derbiju kvalifikacij za EP 2020 v Skopju, nato še pri 175. ekipi, ki je nepričakovano namučila Slovence že septembra v Stožicah.



Kapetanu Janu Oblaku in njegovim soigralcem gotovo ne bo lahko; kdor misli, da bosta Kosovo in Moldavija padla sama od sebe, je med popolnimi nogometnimi analfabeti. Toda kljub temu bi morali poskusiti osvojiti čim več točk in nato novembra kreniti v Grčijo (53.) po prvo mesto v skupini C3.

Po treh letošnjih tekmah (Moldavija 1:0, Grčija 0:0 in San Marino 4:0) izstopa tudi podatek, da Slovenci še niso prejeli gola. Naslednji teden bomo dobili odgovor na vprašanje, ali lahko doseženo s treh domačih tekem v Stožicah ponovijo tudi na tujem. To bo zahtevnejša misija, nujno za uspeh pa bo zabiti kakšen gol.



Slovenci so imeli prav v napadu največ težav na vseh treh tekmah, vključno proti amaterjem iz San Marina, čeprav deluje obratno ob pogledu na končnih 4:0. Prvi topničar lanskega leta Andraž Šporar je zapustil reprezentančni hotel, namesto njega je selektor angažiral napadalca ruske Ufe Lovra Bizjaka. Kako je videl svoje ofenzivne adute selektor Kek?

»Blaž Kramer je premalo časa z nami, da bi ga lahko realno ocenili. Pri Harisu Vučkiću je bilo opazno, da že dolgo ni igral. Zame je pomembno, da se je vrnil na zelenico Benjamin Verbič in da je Sandi Lovrić prvič prišel v stik s fanti tudi na igrišču. David Tijanić? V prvem polčasu je bil zelo aktiven, v drugem pa je poniknil tudi on,« je pojasnil Matjaž Kek in dodal: »Test proti močnejši reprezentanci bi nam podal bolj tehtne informacije, toda v tem terminu nismo želeli nikamor potovati, saj nas to čaka v naslednjih dneh.«