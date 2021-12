Kek 50 mest nižje kot v Afriki

Slovenska nogometna reprezentanca bo imela v času priprav na kvalifikacije za euro 2024 od enajst do dvanajst tekem, če med priprave uvrstimo tako prijateljske dvoboje kot izziv v ligi narodov. Slednja bo resda ponujala eno od poti do EP 2024, če bi ekipa selektorja Matjaža Keka osvojila prvo mesto v konkurenci Srbije, Norveške in Švedske. Članska reprezentanca že dolgo ni igrala dvanajstih tekem v enem koledarskem letu, kolikor jih je nanizala letos.

Matjaž Kek je izbrano vrsto vodil od stožiške zmage s Hrvaško (24. 3.) do stožiške zmage s Ciprom (14. 11.), vmesno dogajanje je bilo manj uspešno, v seštevku pa je Slovenija ustvarila bilanco zmag, remijev in porazov 5-3-4 z razliko v golih 21:13, toda deset golov gre na račun zmag z Gibraltarjem (6:0) in Malto (4:0). To je bilo premalo za več od vnovičnega četrtega mesta v boju za veliko tekmovanje.

Reprezentanca je igrala štiri tekme več kot leto pred tem (8), dve več kot leta 2019 in tri več kot leta 2018. Tudi naslednje leto bo imel Matjaž Kek na voljo enajst ali dvanajst tekem. Prek tega urnika bo poskušal Sloveniji pripraviti čim boljše izhodišče za zgodovinsko pomembne kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki bo med 14. junijem in 14. julijem 2024 v Nemčiji. Slovenska izbrana vrsta bo krstila tekmovalni koledar konec marca v Katarju, kjer bo igrala prijateljski tekmi z reprezentancama Katarja in Belgije, junija pa se bo začelo zares tudi v Uefini ligi narodov.

Slovenci bodo igrali v ligi B4, v kateri bodo še tri ugledne ekipe. Spored tekem, liga narodov B4: Slovenija – Švedska (2. 6.), Srbija – Slovenija (6. 6.), Norveška – Slovenija (9. 6.), Slovenija – Srbija (12. 6.), Slovenija – Norveška (24. 9.), Švedska – Slovenija (27. 9.). Posebno zanimiv bo junij – predvsem v kontekstu (ne)pripravljenosti nogometašev v vselej neugodnem terminu.

Cesar namesto Benedejčiča

Slovenija bo vstopila v novo leto kot 65. reprezentanca z lestvice Fife, kar je tri mesta nižje kot lani v tem času in okroglih 50 mest nižje kot po svetovnem prvenstvu v Republiki Južni Afriki leta 2010, ko je pod vodstvom istega selektorja kotirala najvišje doslej. Matjaž Kek bo poskušal dvigniti rezultatsko krivuljo navzgor z novimi imeni na barki.

Namesto Igorja Benedejčiča je povabil v strokovni štab dolgoletnega kapetana reprezentance Boštjana Cesarja, slednjega pa bo na čelu selekcije U-19 nasledil Tonči Žlogar, tudi selektor ekipe U-18. Novega šefa bodo dobili tudi v selekciji U-16, to je postal še en član južnoafriškega rodu Mišo Brečko, doslej pomočnik Mileta A čimovića v reprezentanci U-21.