Kdo se bo pridružil Domnu Prevcu?

Nižjemu Tagilu, mestu s 360.000 prebivalci, ki leži približno 120 kilometrov severno nad Jekaterinburgom na (virtualni) meji med Evropo in Azijo, je pripadla čast, da gosti generalko oziroma zadnjo prireditev za svetovni pokal pred težko pričakovanim 26. svetovnim prvenstvom v smučarskih poletih prihodnji konec tedna v Planici.



Ker je konkurenca v Rusiji, kjer se bosta obe (posamični) tekmi – tako današnja kot jutrišnja – začeli ob 16.30 po srednjeevropskem času (ob 20.30 po lokalnem), precej okrnjena, se slovenskim skakalcem ponuja lepa priložnost, da z vidnejšimi uvrstitvami popravijo slab(ši) vtis z uvodnih preizkušenj in si okrepijo samozavest pred odhodom na prvi vrhunec predolimpijske sezone 2020/21.



V Nižji Tagil je namreč pripotovalo le 51 tekmovalcev iz zgolj osmih držav. Ob Avstrijcih Philippu Aschenwaldu, Michaelu Hayböcku, Stefanu Kraftu in Gregorju Schlierenzauerju, ki so zaradi pozitivnih testov na novi koronavirus prisilno počivali že prejšnji konec tedna med prireditvijo v Ruki, bodo iz takšnih in drugačnih razlogov preizkušnji v tankovski metropoli – tamkajšnji Uralvagonzavod (UVZ) je največji proizvajalec tankov na svetu – izpustili tudi najboljši Poljaki z Dawidom Kubackim (3. v skupni razvrstitvi), Piotrom Zylo (5.) in Kamilom Stochom (10.) na čelu, v Rusiji ni niti Nemca Karla Geigerja (4., ta je odpotoval k ženi Franziski, s katero pričakujeta prvega otroka), niti Fincev, severnih Američanov ... Za odhod domov (oziroma podaljšanje bivanja v Ruki) so se odločili tudi zato, ker niso želeli tvegati okužb, ki bi jim preprečile nastop na svetovnem prvenstvu v Planici.

Opozorilo Avstrijcev

Za nameček branilec velikega kristalnega globusa Kraft in Schlierenzauer, ki je s 53 zmagami najuspešnejši skakalec v svetovnem pokalu, opozarjata, da bolezen covid-19 še zdaleč ni nedolžna in lahko dobro načne tudi zdravje vrhunskega športnika. Oba sta v preteklih dneh tarnala zaradi visoke vročine, močnih glavobolov, izgube okusa in energije. Čeprav se je začelo njuno zdravstveno stanje počasi izboljševati, vendarle še ni tako dobro, da bi že lahko razmišljala o nastopu na bližnjem spektaklu v dolini pod Poncami. »Namesto da bi treniral, sta bila pri meni v zadnjih dneh dejansko na sporedu le počitek in pitje čaja, zato v tem trenutku še ne morem ničesar reči glede svetovnega prvenstva v Planici. Najprej moramo počakati, kaj bodo prinesli prihodnji dnevi in kaj bodo pokazali testi, potem pa bomo videli, kam bo šlo moje popotovanje,« je sporočil Kraft.



Kakor koli že; strokovno vodstvo slovenske reprezentance z glavnim trenerjem Gorazdom Bertoncljem na čelu bo najpozneje po jutrišnji tekmi imenovalo šesterico skakalcev oziroma letalcev, ki si bodo poskušali nato prihodnji četrtek v Planici prek dveh serij za uradni trening zagotoviti nastop v kvalifikacijah, v katerih lahko reprezentance prijavijo le po štiri tekmovalce. Izjema je Norveška, ki lahko letos nastopi s peterico, ker ima z Danielom Andrejem Tandejem v svojih vrstah branilca naslova svetovnega prvaka iz Oberstdorfa 2018.



Kdo se bo torej pridružil Domnu Prevcu, ki ima – kot je pred dnevi razkril vodja strokovnega sveta za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Jelko Gros – od naših edini (javno) že vstopnico za SP na letalnici bratov Gorišek? Če bi danes potegnili črto, bi imel enega od zahtevanih kriterijev izpolnjenega zgolj Anže Lanišek, ki je kot skupno osmi v seštevku za svetovni pokal uvrščen med elitno deseterico.