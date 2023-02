Kdo lahko pristriže krila norveškemu zlatemu orlu?

Po skoraj dvajsetih letih se je svetovni pokal v smučarskih skokih vrnil v ZDA. V Lake Placidu, ki leži približno 400 kilometrov severno od New Yorka, bodo ta konec tedna tri preizkušnje, ob dveh posamičnih (jutri ob 23.00 in v nedeljo ob 16.08 po srednjeevropskem času) še zgodovinska prva moška superekipna tekma dvojic (jutri 16.00).

To bo prvo tekmovanje za svetovni pokal zunaj Evrope in Azije po zimi 2008/09, ko je Vancouver oziroma Whistler gostil generalko za olimpijske igre leta 2010. V ZDA so se najboljši smučarski skakalci nazadnje med seboj merili konec februarja 2004 v Park Cityju, kjer se je zmage veselil legendarni Japonec Noriaki Kasai, ki pri skoraj 51 letih še ne razmišlja o tem, da bi svoje smuči postavil v kot. Najvišje uvrščeni Slovenec je bil tedaj na petem mestu Rok Benkovič, ki je na presenečenje mnogih dobre tri sezone pozneje, pri komaj 21 letih, sklenil svojo športno pot. Vsega dve leti po osvojitvi naslova svetovnega prvaka na srednji napravi v Oberstdorfu.

Lake Placid je bil redno prizorišče tekem najvišje ravni med letoma 1983 in 1990, dvakrat pa so tam priredili tudi skakalne preizkušnje za zimske olimpijske igre 1932 (zmagovalec je bil Norvežan Birger Ruud) in 1980 (z zlatima lovorikama sta se ovenčala Avstrijec Toni Innauer in Finec Jouko Törmänen).

Med slovenskimi skakalci je na tamkajšnji napravi najlepše spomine ohranil Primož Ulaga. Nekdanji as ljubljanske Ilirije se je v MacKenziejevem kompleksu, kakor ga tudi imenujejo, kar petkrat udeležil slovesne razglasitve najboljših v svetovnem pokalu: decembra 1983 kot zmagovalec na srednji skakalnici in drugouvrščeni na veliki, dve leti pozneje je na manjši od obeh naprav osvojil drugo mesto, na tem položaju pa je leta 1986 končal tekmo na srednji skakalnici in kot tretji na veliki.

Največ zmag (po 3) sta slavila Avstrijec Andreas Felder in Norvežan Vegard Opaas, čigar rojak Halvor Egner Granerud leti drugemu velikemu kristalnemu globusu nasproti po zimi 2020/21. V Lake Placidu, kjer so predlani prenovili obe napravi, bo poskušal nadaljevati imeniten niz: od Oberstdorfa, uvodne postaje novoletne turneje, ki jo je odločil v svojo korist, se je namreč dvanajstkrat zapored zavihtel na zmagovalni oder, nazadnje štirikrat zapovrstjo na najvišjo stopnico!

Norveški zlati orel ima v skupni razvrstitvi že 238 točk naskoka pred drugouvrščenim Poljakom Dawidom Kubackim in 433 pred tretjeuvrščenim slovenskim asom Anžetom Laniškom, ki je – mimogrede – torkov prosti dan izkoristil za smučanje v Lake Placidu. Ob 26-letnem Domžalčanu bodo naše barve v ZDA branili še Žiga Jelar, Lovro Kos, brata Domen in Peter Prevc, Timi Zajc in 22-letni Matija Vidic, ki bo v drevišnjih kvalifikacijah (23.00) prestal ognjeni krst med elito.

V Avstriji tri mladinke

Najboljše skakalke pa so se zbrale v Hinzenbachu, kjer bo že danes (16.00) prva od dveh tekem (sobotna se bo začela že ob 9. uri). Slovenijo bodo zastopale Ema Klinec, Katra Komar, Ajda Košnjek, Nika Prevc, Nika Vetrih in Maja Vtič.