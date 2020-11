Kdo bo zdrsnil, Mura ali Olimpija?

Jana Mlakarja, ki ga je Mariboru posodil Brighton, odslej čaka trdo garanje in zabijanje golov, če si želi povrnit status prvega napadalca reprezentance do 21 let. Foto Tadej Regent

Komu od vodilnega dvojca bo spodrsnilo, bodo na vrhu celo trije, bo tudi na zadnjem mestu prišlo do spremembe? To so uganke pred današnjimi tekmami 11. kroga, ki sta ga včeraj odprla prvak Celje in Aluminij. Najmočnejši tekmi bosta v Sežani in Stožicah.Peti proti prvemu, a lahko bi bilo tudi obratno, če bi Tabor kanček domačijske uspešnosti prenesel v goste. Če bo doma izgubil, bo bliže spodnjemu delu lestvice, če bi domačim zaporednim zmagam dodal še gostujočo, bi bil prvi. Takšna je kombinatorika v zadnjih dveh tekmah silno neučinkovitih Sežančanov. Podobne težave imajo Sobočani. Večino je zakuhal trener, ki je po odlični minuli sezoni posadil med rezerviste najboljšega strelca. Mura je res (še) prva kljub slabšemu izkupičku v primerjavi z minulo sezono, a brez razigranega strelca. Ni golov, le zvezni igralec in reprezentantje že presegel letno normo. Poraz bi pomenil veliko nazadovanje in krvav boj za Evropo, v pokalnem tekmovanju je že izpadla.Pokalo bo, malo manj se bo uživalo, a na svoj račun bodo prišli privrženci trdih in taktičnih bitk. Olimpijo in Koper druži podobna filozofija,insta trenerja, ki raje igrata za gol manj kot za gol več. V bitki, za katero bo moral biti v optimalni formi tudi sodnik Dragoslav Perić, novopečeni član lige prvakov, sta aduta domačih silaka, tehnično bolj dovršeniin nebeški skakalec. Manjkal bo steber obrambe. A tekma se bo razpletala predvsem tako, kot bo igral. Ni pa edini koprski adut.ima v nogah turbopogon.Mariborčani se ne bodo zanašali na zdravstveno stanje tekmecev in njihovo virusno zdesetkanost. Za trenerjaje ključno, da nadaljujejo v kidriškem ritmu, ki je bil neusmiljen. Samo po čudežu ga lahko preživijo Domžalčani, ki bodo še trpeli posledice vdora virusa v moštvo, ko bo treba nadomestiti preloženi tekmi. Mariborčani se lahko veselijo reprezentančnega premora, ključne igralce bo Camoranesi ohranil v ritmu treningov in med njimi bo tudi »kaznovani« kapetan mlade reprezentance. Zanj je res boljše, da poskuša formo ujeti v klubu, da začne zabijati gole, da mu požene kri po žilah in se strga z verige. Takšno mevžo, kot je bil, je bilo res težko gledati. Niti za pubovsko enajsterico Brightona, ki ga ima v lasti, ni bil dovolj dober.Goričani že od prve tekme vedo, da bodo bili prvoligaško bitko, zdaj vedo tudi Šiškarji. Da, v nogometu se vse hitro obrne, tudi čudežne predstave v letu 2020 in prijemi trenerja Bravabodo pozabljeni, če se bo Gorica oddolžila za visok poraz v 2. kolu. Možnosti za razplet po domačih željah so veliko večje kot pred mesecem dni.