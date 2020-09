Kdo bo prvi zabil gol Muri?

Olimpija izgubila po podaljšku

Izida 2. kola kvalifikacij za evropsko ligo – Olimpija : Zrinjski 2:3 (Đorđe Ivanović 18., Andres Vombergar 81.; Nemanja Bilbija 51., 84., Josip Ivančić 94.), Mura : Århus 3:0 (Jan Gorenc 37, Kevin Žižek 72., Amadej Maroša 90.).

Novo nagradno vprašanje je: kdo bo prvi zabil gol nogometašem Mure? Črno-beli so začeli novo sezono v velikem slogu, vrhunec je bila četrtkova evropska zmaga nad favoriziranim Århusom, ki je pomenila, da niti v peti tekmi še niso prejeli gola. Za nagrado so dobili spektakularno tekmo v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo s PSV iz Eindhovna. Dobri obeti jim kažejo tudi v 4. krogu 1. SNL, v katerem bo Mura jutri gostila Gorico, medtem ko se bo nesrečna poraženka 2. kroga kvalifikacij za evropsko ligo Olimpija iz novih travm poskušala izvleči v Kidričevem. Sobotni tekmi bosta v Sp. Šiški in Ljudskem vrtu, v nedeljo pa še v Domžalah.Redkim gostom ustreza ožje igrišče v Sp. Šiški in eni od teh so Koprčani. Z izkušeno in v primorskem derbiju opogumljeno zasedbo bodo Šiškarjem zagotovo pripravili nekaj rutinskih zank. Če bo to dovolj za točko, morda kar tri, pa bo odvisno tudi od učinkovitosti domačih v napadu in v obrambi. V Ljudskem vrtu so bili neučinkoviti v obeh linijah.Obe zasedbi sta v fazi prestrukturiranja. V Mariboru novi treneropravlja selekcijo, Celjani pa si želijo povrniti avtomatizme in šampionsko svežino. A v Celju ni panike, če izgubljajo, v Ljudskem vrtu pa niti spektakularni goli ne morejo prikriti slabe igre. Camoranesi se tega zaveda, a tudi ve, da je bolje zmagovati brez sijaja kot izgubljati s sijajem.Je bila zmaga v Celju znanilka vrnitve Domžalčanov na slovenski vrh? Še ne, a je lepa spodbuda. A naj domžalski selektorji vedo, dokler bo Tabor višje na lestvici, ne bo razlogov za zadovoljstvo. Razen ob golih morebitnega novega fanta za dober prodajni zaslužekAluminij ni prav idealen tekmec, proti kateremu bi Olimpija zasukala krivuljo polomij. Prej bi lahko zabil še en žebelj v njeno krsto. O Olimpijini sreči ali nesreči bi se lahko po evropskem porazu z Zrinjskim pogovarjali noč in dan, a nogomet ima svojo logiko in zakonitosti, le da jihne upošteva. Zato pa ima, kar ima. O verodostojnosti zdajšnjih strokovnih mož kluba pa le toliko: zadnjo prvenstveno zmago v SNL je Olimpija dosegla v 32. krogu minule sezone proti Rudarju.Zdaj je vse jasno, Mura je stroj. Melje, ko vse deluje, kot je treba. Toda šampionska vrednost bo vidna takrat, ko bo v uigranem in taktično odlično vodenem moštvu prišlo do zastojev. Šampioni se tudi takrat znajo izvleči. Gorica bo v Mursko Soboto dopotovala z novim trenerjem z močnim poreklom.je bil nekoč član zlate mladinske jugoslovanske reprezentance (Čilencev). Bil je branilec. Gorica pa potrebuje prav red in disciplino v obrambi.