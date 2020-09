Kauzer razmišlja o Parizu 2024

Troja bo padla. Sicer ne z grške strani, temveč bo na progi Troja na reki Vltava v Pragi naslednji konec tedna evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Slovenska ekipa bo spet močna, med kanuisti bodo tekmovali Benjamin Savšek, lanski evropski prvak iz Pauja, zlat je bil še leta 2015, Luka Božič, Anže Berčič in Jure Lenarčič, med kajakaši Peter Kauzer, najboljši na stari celini je bil v letih 2010 in 2018, pri slednjem prav v Pragi, Niko Testen in Vid Kuder Marušič, kajakašice bodo nastopile v zasedbi Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar in Ajda Novak, pri kanuistkah se bodo trudile Alja Kozorog, še enkrat 18-letna Hočevarjeva, hčerka nekdanjega šampiona Simona Hočevarja, in Lea Novak.



»Vseeno imam dobre občutke, saj smo le imeli domača tekmovanja. Na njih sem poskušal držati tekmovalni ritem, sicer sem na zadnjih tekmah v svojih vožnjah storil nekaj napak. A to ni bilo zaradi moje splošne pripravljenosti, temveč le malce zaradi nepazljivosti v preveliki želji po uspehu. Veselim se evropskega prvenstva, saj je to največja tekma in ena redkih v tej sezoni,« pravi Benjamin Savšek.



»Konkurenca v Pragi bo sicer delno okrnjena, a poskušam se posvetiti le lastnemu nastopu, dati iz sebe svoj maksimum. Slovaki so letos odpovedali vse nastope na mednarodnih tekmovanjih, so precejšnja konkurenca, to so vse velika imena Michal Martikan, Alexander Slafkovsky in Matej Benuš. Ne bo niti Angležev, prišli bodo Nemci, tudi Francozi,« je dodal.



Dobrodošel počitek



Kajakaški stari maček Peter Kauzer je včeraj praznoval 37. rojstni dan, od direktorja KZS Andreja Jelenca je dobil majico z napisom Never give up (Nikoli se ne predaj), manjkali nista niti torta in posvetilni napev.



»Češka ekipa v kajaku je ena izmed najboljših na svetu, težko jo bo premagati, a moj cilj je odpeljati takšno vožnjo, da ji poskušam preprečiti češko državno prvenstvo. Čehi so imeli pred dvema tednoma tudi izbirne tekme za olimpijske igre. Ne vemo, kako so pripravljeni drugi, sezona je takšna, kakršna pač je. Verjamem, da bodo Čehi dobro pripravljeni in motivirani, sami pa smo tukaj, da jim malce mešamo štrene. Za motivacijo se pri meni ni za bati, uživam v tem, kar delam, zelo rad imam ta šport. Da so olimpijske igre prestavili za eno leto, ni popolnoma ničesar spremenilo pri mojih načrtih, tudi kar zadeva kariero. Spogledujem se že z morebitnem scenarijem, da bi vztrajal še do naslednjih olimpijskih iger v Parizu 2024. Počutim se namreč deset let mlajšega. V takšni sezoni, kot je letošnja, sem si spočil telo in glavo,« je omenil Hrastničan.