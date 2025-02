Katastrofa za Mavericks? Menjava Dončića je napaka desetletja

Košarkarski svet je v šoku. Dallas Mavericks so presenetili vse in zamenjali Luko Dončića, ki bo odslej igral pri Los Angeles Lakers. Losangeleška ekipa v Teksas pošilja Anthonyja Davisa.

Čeprav je Davis eden najboljših obrambnih igralcev v ligi in bo skupaj s Kyriejem Irvingom tvoril močno navezo, se zdi ta menjava izjemno tvegana in nepremišljena. Po poročanju ESPN so v Dallasu izrazili zaskrbljenost glede Dončićeve telesne pripravljenosti, vendar je bila menjava z njim izvedena hitro in brez temeljite analize trga.

Zakaj bi lahko bila ta menjava najslabša v zgodovini Mavericksov?

1. Luka Dončić je največji talent svoje generacije

Čeprav je Anthony Davis izjemen obrambni igralec, Dončić velja za enega najboljših napadalnih igralcev v zgodovini NBA. Njegova sposobnost vodenja napada je neprimerljiva z večino igralcev v ligi.

Poleg tega je Dončić star komaj 25 let in je v najboljših letih svoje kariere. Zamenjati takšnega igralca brez dolgoročnega razmisleka je poteza, ki bo zagotovo požela ostre kritike. Mavericks so se odpovedali igralcu, ki je bil obraz franšize in je moštvo lani popeljal v finale.

2. Anthony Davis je že izven svojih najboljših let

Luka Dončić je 25 let star superzvezdnik, medtem ko Anthony Davis šteje 31 let in je verjetno že na koncu svojega športnega vrhunca.

Davis ima dolgo zgodovino poškodb, kar pomeni, da obstaja resno tveganje, da se ne bo mogel izogniti zdravstvenim težavam niti v prihodnosti. Menjava mladega, vrhunskega talenta za igralca, ki je že prestopil vrhunec kariere in je znan po težavah s poškodbami, preprosto nima smisla.

FOTO: Darren Yamashita Usa Today Sports Via Reuters Con

3. Dallas ni preveril trga za Dončića

Po poročanju več virov v ligi NBA Dallas Mavericks niso temeljito preverili trga za Dončića. Namesto da bi se posvetovali z več ekipami in ugotovili, kaj bi lahko v zameno dobili za enega najboljših igralcev lige, so enostavno poklicali Los Angeles Lakers, predlagali zamenjavo in posel sklenili v naglici, piše The Smoking Cuban.

Takšen način poslovanja je popolnoma nesprejemljiv za ekipo, ki želi ostati konkurenčna. Ko menjaš top 5 igralca v ligi, moraš dobiti nazaj maksimalno vrednost, ne pa hitre rešitve, ki deluje bolj kot panična poteza, namesto strateška odločitev.

4. To je najslabša menjava v zgodovini Mavericksov

Mavericksi so v preteklosti že izvedli nekaj slabih poslov, a nobeden od njih ne presega tega.

Dončić, ki je Mavericks lani popeljal v veliki finale lige NBA, bo zdaj nosil dres jezernikov.

Čeprav so v preteklosti sprejeli slabe odločitve, kot so menjava Jasona Kidda v Phoenix Suns ali odhod Marka Aguirreja, nič ne more preseči izgube enega najboljših igralcev današnje lige NBA. Dončić je bil srce in duša ekipe, zdaj pa ga ni več.

5. Dallas ni več resen kandidat za naslov

Eden najbolj osupljivih vidikov te menjave je dejstvo, da Dallas Mavericks kljub pridobitvi Anthonyja Davisa ne spadajo med najboljše ekipe lige NBA.

Boston Celtics ostajajo branilci naslova, Oklahoma City Thunder ima boljši kader, Cleveland Cavaliers igrajo vrhunsko, Houston Rockets in Memphis Grizzlies sta v vzponu, New York Knicks pa so prav tako v boju za vrh. Dallas je zamenjal svojega superzvezdnika, a kljub temu ni med najboljšimi petimi ekipami v ligi.

FOTO: Darren Yamashita Usa Today Sports Via Reuters Con

Menjava je bila očitno narejena, da bi ekipa dosegla hitre uspehe, vendar Mavericksi z njo niso postali realni kandidati za naslov.

Ali so Mavericks naredili največjo napako v zgodovini?

Dončićeva menjava v Los Angeles Lakers je šokirala svet košarke. Navijači Dallasa so ogorčeni, mnogi celo grozijo z bojkotom tekem. Številni strokovnjaki v ligi NBA se sprašujejo, ali je to poteza, ki bo klub zaznamovala za desetletje ali več.

Ob vsem tem pa se pojavlja ključno vprašanje: je Luka Dončić dejansko želel oditi? Ali pa so ga iz moštva odrinili zaradi internih napetosti? Kakor koli že, Dallas je izgubil svojega najboljšega igralca, ki je bil simbol njihove ekipe – in to na način, ki odpira več vprašanj kot odgovorov.