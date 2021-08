Kapetan s solzami v očeh pravi: Lahko se pogledamo v ogledalo

»Vse smo dali od sebe, to je lahko videl vsak, ki je gledal tekmo. To ni bil naš dan, na drugi strani so Avstralci zadeli vse, kar so vrgli,« je tekmo za bronasto odličje, ki jo je Slovenija izgubila, povzel za RTV Slovenija kapetanKošarkarji so se prvič uvrstili na olimpijske igre v košarki ter se tako pridružila rokometašem in hokejistom, žal pa so imeli edinstveno priložnost za odličje (česar za rokomet in hokej ne moremo reči) in veliko vprašanje je, ali se bodo sploh še kdaj tako blizu. »MI smo imeli en cilj, to so olimpijske igre. Naredili smo veliko več od tega. Tako, da dajmo glave gor, imamo še vrsto let pred sabo. Zapomnili si bomo ta občutek, ki ga imamo danes in naslednjič, ko bomo igrali bomo dali še več in poskušali zmagati. Je, kar je,« se zdaj tolaži kapetan.Je pa ponosen na vsakogar posebej: »Ker si je vzel dva meseca od svoje družine in vsega drugega in igral za Slovenijo, se boril za državo in naredil vse za naše sanje. Lahko se pogledamo v ogledalo, borili smo se za vsako žogo, delali smo tudi napake, smo nova ekipa. Vse bomo vzeli kot dobro šolo, igrali smo dobro košarko, ponosni smo, da so nas nekaj časa imeli za favorita tudi za zlato. Uspeh je bil igrati vsako tekmo s temi fanti. Glavo gor!«Slovenija je žal najslabše odigrala prav zadnji dve tekmi in obe izgubila, polfinale s Francijo in tekmo za tretjo mesto z Avstralijo . Zlato odličje so osvojile ZDA.