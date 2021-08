Kapetan Kane bo moral čez Muro

Murašem v četrtek v Gradcu ni uspelo napredovati v elitnejšo evropsko ligo, potem ko so izgubili tudi povratni obračun play-offa s Sturmom z 0:2. Kljub skupnemu izidu 1:5 so prekmurski črno-beli z dvignjeno glavo pričakovali žreb v Istanbulu, ki sta ga vodila upokojena albanski vezist Lorik Cana in turški napadalec Nihat Kahveci. Muri sta prinesla na papirju najmočnejšega tekmeca, londonski Tottenham, ki je bil gost Ljudskega vrta po prvem preboju Maribora v evropsko ligo leta 2012. Štajersko prestolnico, kjer bodo tekme gostili Prekmurci, bosta obiskala še francoski Rennes in nizozemski Vitesse.



»Atraktivnosti nasprotnikov ni treba posebno poudarjati, je pa zanimivo, da smo dobili zahodni del Evrope, vse nogometne države – Francoze, Nizozemce in Angleže. Verjamem, da je pred nami zanimivo potovanje,« je takoj po žrebu povedal trener Mure Ante Šimundža. Tottenham je pred dvema letoma igral v finalu lige prvakov, tokratno sezono pa začenja z menjavo na trenerski klopi. Nuno Espirito Santo, ki se je izkazal v Wolverhamptonu, je prevzel posle po hitrem slovesu svojega mentorja Joseja Mourinha, še bolj so se iskre kresale okoli klubskega kapetana Harryja Kana. Ta je v četrtek potrdil, da vendarle ostaja udarna sila Londončanov skupaj s Son Heung-minom. Veliko vodilni možje kluba pričakujejo tudi od novinca iz Seville Bryana Gila.

Priložnost za lep zaslužek

Rennes in Vitesse? Nizozemci, nekdanji delodajalci Tima Matavža in Daliborja Stevanovića, so do nedavnega sloveli kot odskočna deska za posojene nogometaše Chelseaja. V minuli sezoni so osvojili četrto mesto v Eredivisie in prvič igrali v finalu pokala, kjer jih je premagal Ajax, na poti do skupinskega dela konferenčne lige pa so opravili z belgijskim velikanom Anderlechtom. Rennes bi se v Sloveniji lahko predstavil z enim najbolj vročih vezistov zadnjih sezon, Francozom Eduardom Camavingo, čigar tržna vrednost presega 50 milijonov evrov.



Klub iz Bretanje se je nazadnje znašel tudi na naslovnicah hrvaških časopisov po zaslugi posla z zagrebškim Dinamom, ki je tja za 12 milijonov € odškodnine poslal vezista Lovra Majerja. Marca jih je po vrnitvi iz Kitajske prevzel nekdanji nogometaš in trener Lyona Bruno Genesio, ki pa mu ni uspelo ponoviti lanskega zgodovinskega uspeha, uvrstitve v ligo prvakov, se je pa Rennes s šestim mestom lahko potegoval za konferenčno ligo. Rosenborg, ki se je v letošnjih kvalifikacijah poigral z Domžalami, so odpravili s skupnim izidom 5:1. Skupinski del tekmovanja se bo začel 16. septembra, finale pa bo 25. maja v Tirani.



Neposredno v osmino finala napreduje prvouvrščena ekipa iz vsake skupine, drugo mesto prinaša uvrstitev v šestnajstino finala, kjer bodo nastopili tudi tisti klubi, ki bodo tretje mesto zasedli v skupinskem delu evropske lige. Evropska nogometna zveza bo med sodelujoče razdelila slasten kos denarne pogače: uvrstitev v skupinski del je sodelujočim prinesla 2,94 milijona evrov, vsaka naslednja zmaga pa je težka kar 500.000, medtem ko remi prinaša 166.000 evrov.

